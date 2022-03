W tej sieci 70 procent menedżerów sklepów to kobiety. "Decydują kompetencje"

Autor: AT

Data: 07-03-2022, 11:18

W Lidlu 70 proc. kierowników średniego szczebla oraz m.in. menedżerów sklepów stanowią kobiety. fot. mat. pras.

Lidl a równość płac

Już po raz czwarty Lidl Polska wraz z nowym partnerem strategicznym – United Nations Global Compact Network Poland (UN GCNP) oraz partnerem merytorycznym – firmą doradczą Korn Ferry przyzna nagrodę „Lidl Fair Pay” przedsiębiorstwom, których polityka wynagrodzeniowa jest najbardziej wyrównana. Rozpoczęcie konkursu nie bez powodu ma miejsce 8 marca. Oprócz Dnia Kobiet to także data otwarcia ważnej dyskusji publicznej w ramach konferencji UN GCNP – Ring the bell for gender equality.

Różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn są w dalszym ciągu zauważalne na większości stanowisk. Kobiety na polskim rynku są wynagradzane średnio o 7% mniej niż mężczyźni, chociaż piastują porównywalne stanowiska – wynika z badania firmy doradczej Korn Ferry w ramach 3 edycji „Lidl Fair Pay”, które objęło ponad 16 000 pracowników przedsiębiorstw działających na polskim rynku (wrzesień 2021).

70 proc. menedżerów sklepów w Lidlu to kobiety

Zespół Lidl Polska liczy obecnie ponad 25 000 pracowników. Natomiast 70% kierowników średniego szczebla oraz m.in. menedżerów sklepów stanowią kobiety. Lidl Polska zapewnia, że wszyscy pracownicy na tych samych stanowiskach otrzymują jednakowe wynagrodzenia, niezależnie od płci, wieku i innych subiektywnych przesłanek.

- Decydują wyłącznie kompetencje. Jedną z zalet pracy w Lidl Polska jest również szansa na rozwój zawodowy – firma promuje awanse wewnętrzne oraz równość płacową. Budowanie kompetentnego i zróżnicowanego zespołu w oparciu o obiektywne kryteria to istotny element strategii CSR Lidl Polska na lata 2020-2025 oraz długofalowej polityki personalnej - informuje sieć.

Lidl wspiera równość płci

Wspieranie równości płci stanowi nieodłączną część kultury organizacyjnej Lidl Polska. W 2020 r. firma podpisała UN Women’s Empowerment Principles (WEPs). WEPs to wspólna inicjatywa UN Women i UN Global Compact, która koncentruje się w szczególności na wspieraniu i wzmacnianiu pozycji kobiet. W ten sposób firma postawiła kolejny symboliczny krok ku wzmacnianiu zasad równości płci. Zgodnie z przyjętą polityką personalną sieć podkreśla bowiem, że wysokość płac nie powinna zależeć od płci czy wieku pracownika, lecz od czynników merytorycznych, takich jak wykształcenie, doświadczenie oraz umiejętności. Chcąc zwrócić uwagę na te niezwykle istotne kwestie, Lidl Polska nie tylko wdraża je w organizacji, ale także promuje je poza swoimi strukturami.

Od tego roku sieć Lidl Polska rozszerzyła współpracę z UN GCNP, przystępując do Programu „Standard Etyki w Polsce”. Współpraca będzie polegać m.in. na działaniach edukacyjnych i cyklu spotkań oraz konferencji, zaczynając 8 marca od wydarzenia Ring the bell for gender equality.

„Współpraca z Lidl Polska oraz przystąpienie firmy do Programu Business & Human Rights to dla nas ważny krok naprzód. Każdy nowy uczestnik Programu, w tym firma o takim zasięgu jak Lidl, to dla nas kolejna szansa na powielanie idei równości płac i roli kobiet w biznesie oraz wzmacnianie przekazu naszych działań. Jesteśmy pełni uznania dla dotychczasowych działań Lidla w zakresie promowania równości płac oraz z przyjemnością obejmujemy patronat nad konkursem „Lidl Fair Pay”. To w naszej ocenie ważna społecznie inicjatywa, ale też szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw na dążenie do wysokich standardów działań” – mówi Anna Potocka-Domin, Dyrektorka Programu Business & Human Rights, United Nations Global Compact Poland

Czym jest Lidl Fair Pay?

W 2019 r. sieć stworzyła konkurs „Lidl Fair Pay”. Nagroda docenia przedsiębiorstwa wyznaczające wysokie standardy na polskim rynku w zakresie równości płacowej. Do wzięcia udziału w konkursie Lidl Polska zaprasza już teraz polskie firmy z sektora FMCG, farmaceutycznego, ubezpieczeń oraz IT, zatrudniające do 1500 osób, których polityka wynagrodzeniowa między kobietami a mężczyznami jest najbardziej wyrównana. Zgłoszenia przyjmowane są od 8 marca do końca czerwca 2022 roku. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony podczas ceremonii wręczenia nagród w trakcie kongresu European Circular Retail Congress 2022. W ten sposób sieć zachęca inne podmioty na rynku do zmian.

Laureaci 3. edycji „Lidl Fair Pay”

Tak o udziale w konkursie „Lidl Fair Pay” mówi Anna Skrobotun, HR Manager w Perrigo Poland, zdobywcy nagrody głównej w ramach zeszłorocznej edycji „Lidl Fair Pay”.

„Naszą załogę w 56% tworzą kobiety, a podobne proporcje występują także na stanowiskach kierowniczych. Konsekwentnie dążymy do zwiększania świadomości na temat luki płacowej poprzez dostarczanie pracownikom m.in. dostępu do e-learningu na temat równości płac, jak również oferowanie licznych szkoleń z zakresu nieuświadomionych uprzedzeń i stereotypów. Transparentność oraz równe traktowanie są dla nas bardzo ważne, dlatego docenienie naszych starań na forum ogólnopolskim przez jury nagrody „Lidl Fair Pay” jest niewątpliwie naszym powodem do dumy” – mówi Anna Skrobotun, HR Manager w Perrigo Poland.