Przyszłość polskiego handlu jest w naszych rękach – to jedno z haseł przyświecających Grupie Chorten. Aby konkurować z zagranicznymi sieciami istotny jest patriotyzm konsumencki. Zaangażowanie klientów zwiększają m.in. loterie konsumenckie, które pomagają budować lojalność klientów.

- Niezwykle istotne jest to, aby klient wracał do naszych sklepów partnerskich. Dzieje się tak ze względu na szeroki wybór produktów, które ma w nich do dyspozycji. Startująca loteria to kolejny z czynników zachęcających do odwiedzenia placówek z logo z drzewkiem dębu, dzięki czemu właściciele sklepów odczuwają wzrost sprzedaży – mówi Sylwia Władyko, wiceprezes Grupy Chorten.