Brytyjski oddział niemieckiego supermarketu dyskontowego Lidl po raz trzeci w ciągu 12 miesięcy podniósł płace dla pracowników sklepów i hurtowni.

Lidl GB podnosi wynagrodzenia pracowników po raz trzeci w ciągu roku; fot. PAP/DPA

Lidl - praca i pensje w Wielkiej Brytanii

Lidl GB, część grupy detalicznej Schwarz, zatrudnia w Wielkiej Brytanii 24 500 pracowników, których pensja liczona jest na podstawie stawki godzinowej.

Mówi się, że od września pracownicy pracujący poza Londynem (poza autostradą M25) odnotują wzrost wynagrodzenia godzinowego do 11,40 GBP (13,10 EUR) z 11,00 GBP (12,64 EUR) oraz do 12,30 GBP (14,13 EUR), w zależności od stażu pracy.

Wynagrodzenie dla pracowników w Londynie (wewnątrz autostrady M25) wzrośnie do 12,85 GBP (14,77 EUR) z 11,95 GBP (13,73 EUR) oraz do 13,15 GBP (15,11 EUR).

Lidl GB powiedział, że zainwestował 60 milionów funtów (68,9 miliona euro) w wynagrodzenia pracowników w ciągu ostatniego roku.

Dyskonty zdobywają rynek w Wielkiej Brytanii

Według danych branżowych Lidl GB i konkurencyjny dyskont Aldi UK to najszybciej rozwijające się sklepy spożywcze w Wielkiej Brytanii, których sprzedaż wzrosła odpowiednio o 23,2% i 24% w ciągu 12 tygodni do 14 maja rok do roku.

