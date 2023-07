Jak podaje Rzeczpospolita, w Nowej Zelandii od 1 lipca obowiązuje w zakaz jednorazowych cienkich torebek tzw. zrywek w supermarketach.

Nowa Zelandia zakazuje plastikowych torebek, tzw. zrywek /fot. Shutterstock

Zbyt wiele tworzyw sztucznych?

Cytowana przez Rzeczpospolitą za BBC wiceminister środowiska Nowej Zelandii Rachel Brooking, uważa, że Nowa Zelandia produkuje za dużo odpadów w ogóle i za dużo odpadów z tworzyw sztucznych.

Od czasu wejścia w 2019 roku w życie zakazu stosowania grubszych jednorazowych toreb na zakupy, zaoszczędzono w Nowej Zelandii, według danych tamtejszego ministerstwa środowiska, ponad miliard plastikowych toreb. Nowy zakaz, dotyczący popularnych zrywek, zapobiegnie według prognoz zużyciu 150 mln torebek rocznie. Efektem zakazu z 2019 roku było to, że Nowozelandczycy przekonali się do własnych, wielorazowych toreb na zakupy - czytamy w Rzeczpospolitej

Zakaz używania zrywek jest krytykowany, ze względu na brak sensu. Mimo to rząd chce ograniczać ilość plastiku wprowadzanego do obiegu. Liczy, że konsumenci przekonają się do wielorazowych toreb, a sieci handlowe im w tym pomogą.

