W Warszawie będzie pierwszy Punkt Planowania IKEA.

Autor: opr. RW

Data: 15-06-2022, 19:19

IKEA w Warszawie testuje nowe rozwiązanie - Punkt Planowania IKEA Warszawa Ursus, w którym klienci będą mogli skorzystać z usługi projektowania kuchni czy szafy. Rozwiązanie to jest odpowiedzią na prężnie rozwijający się sektor deweloperski, w szczególności mieszkań. Pierwszą taką współpracę IKEA nawiązała z Deweloperem Dantex. Obok biura sprzedaży firmy Dantex w Ursusie, zlokalizowała swój pierwszy testowy punkt planowania.

Konsultanci Ikea pomogą zaprojektować meble

Konsultanci Punktu Planowania IKEA pomogą w wyborze mebli, doradzą, co najlepiej sprawdzi się w danej przestrzeni oraz podzielą się swoją wiedzą. Konsultacje projektów w tym punkcie będą dostępne dla każdego klienta, który zapisze się na wizytę poprzez stronę IKEA.pl Punkt Planowania IKEA Warszawa Ursus w dogodnym dla siebie terminie.

Punkt Planowania IKEA Warszawa Ursus otwiera się 20.06.2022 r. przy Biurze Sprzedaży Mieszkań Dantex obok galerii handlowej Factory Warszawa Ursus. Będzie otwarty od poniedziałku do soboty w godzinach 12:00 - 20:00.

Ikea chce podążać za zmianami

Rynek handlu detalicznego zmienia się bardzo szybko. W tym wymagającym środowisku IKEA chce dzielić się wiedzą na temat tego, jak żyją ludzie i inspirować ich do podnoszenia jakości życia w domu za pomocą produktów oraz rozwiązań wyposażenia wnętrz. Biorąc pod uwagę ich oczekiwania, marka stale dąży do tego, żeby wszystkie nowe formaty oraz miejsca spotkań były jak najbliżej klientów i odpowiadały na ich potrzeby. Stale więc testuje nowe formy kontaktu i inwestuje w rozwój kanałów cyfrowych, rozwijając swoje podejście do sprzedaży omnikanałowej.

Polacy są coraz bardziej świadomi

Z ostatniego Raportu IKEA Życie w domu 2021 dowiadujemy się, że urządzenie domu i to jak go postrzegamy, ma wpływ na dobre samopoczucie, relacje z najbliższymi oraz równowagę w codziennym życiu. Szczególnie w ostatnim czasie – podczas pandemii, kiedy życie w domu stało się bardziej intensywne, ludzie zaczęli być bardziej świadomi tego, w jaki sposób korzystają z dostępnej im przestrzeni. Świadomiej podchodzą także do kwestii relaksu oraz aktywności. Czynności, które oceniamy jako najważniejsze dla utrzymania równowagi psychicznej w domu to: sen (61%), czas spędzany z partnerem/partnerką (36%), a także jedzenie (31%) i gotowanie (27%).

W Punkcie Planowania IKEA Warszawa Ursus można skonsultować swoją nową kuchnię, szafę czy garderobę wspólnie z konsultantem lub omówić projekt opracowany już wcześniej samodzielnie za pomocą programów do planowania IKEA dostępnych online. Podczas godzinnego spotkania konsultant sprawdzi przygotowaną przez nas koncepcję, dopracuje szczegóły i odpowie na wszystkie pytania.