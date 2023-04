20 sklepów, 400 miejsc parkingowych i ponad 12 tys. mkw. powierzchni GLA - tak ostatecznie ma wyglądać powstający między Kępnem a Baranowem Pasaż Kępiński. Otwarcie obiektu zaplanowano na koniec listopada 2023 roku.

Otwarcie Pasażu Kępińskiego zaplanowano na koniec listopada 2023 roku

Pierwszy park handlowy w powiecie kępińskim

Realizacja pierwszego parku handlowego w powiecie kępińskim rozpoczęła się jesienią 2021 roku. Pierwotnie obiekt miał się składać z dwóch budynków o łącznej powierzchni ok. 10 tys. mkw. GLA. Inwestor zdecydował się jednak na powiększenie kompleksu i na działce zlokalizowanej przy głównym wjeździe do Kępna wzdłuż Drogi Krajowej nr 11 powstanie dodatkowo trzeci budynek.

- Duże zainteresowanie ze strony najemców skłoniło nas do zmiany pierwotnych planów i rozbudowy obiektu o kolejne 2 tys. mkw. GLA. To oznacza, że docelowo Pasaż Kępiński zaoferuje łącznie ponad 12 tys. mkw. powierzchni GLA, na których swoje sklepy otworzy 20 najemców - wyjaśnia Fabian Eryk Barbarowicz, prezes zarządu Refield, firmy która odpowiada za budowę i komercjalizację obiektu.

Pasaż Kępiński - jakie sklepy?

Obecnie, na kilka miesięcy przed uruchomieniem, Pasaż Kępiński jest skomercjalizowany w 90 proc. Wśród 20 najemców znajdą się zarówno polskie jak i zagraniczne sieci, a operatorem spożywczym będzie Lidl, który zajmie cały budynek A o powierzchni ok. 2 tys. mkw. Poza Lidlem, klienci z Kępna i okolic będą mogli zrobić zakupy w sklepach takich marek jak m.in. Martes Sport, Rossmann, Pepco, Dealz, Neonet, Sinsay, Cropp, House, DM, CCC, KIK, Vera Moda, Big Star, czy Kaes.

- Z jednej strony wiemy czego oczekują od nas najemcy, z drugiej wsłuchujemy się w potrzeby lokalnych społeczności. Dzięki temu budujemy tenant-mix, który jest atrakcyjny dla klientów, a równocześnie przynosi zyski naszym najemcom. Nasze doświadczenie i wypracowane schematy działania pozwalają nam sprawnie realizować plany inwestycyjne zgodnie z założeniami - podkreśla Fabian Eryk Barbarowicz.

Lokalizacja Pasażu Kępińskiego przy obwodnicy

Pasaż Kępiński to kompleks handlowo-usługowy, który powstanie przy głównym wjeździe do Kępna wzdłuż Drogi Krajowej nr 11. Obiekt usytuowany będzie tuż przy głównym węźle komunikacyjnym miasta na przecięciu drogi krajowej nr 11 i obwodnicy Baranowa (droga ekspresowa S11). Ta doskonała lokalizacja powoduje, że do parku będzie można łatwo dojechać nie tylko z centrum miasta, ale również z okolicznych miejscowości (powiat kępiński liczy ok. 60 tys. mieszkańców). Dla zmotoryzowanych przygotowany zostanie parking na ok. 400 pojazdów. Na terenie parku powstanie także stacja ładowania pojazdów elektrycznych.

– To, co charakteryzuje okoliczne gminy, to niski poziom bezrobocia i stosunkowo wysoka siła nabywcza mieszkańców. Baranów to jedna z najzamożniejszych gmin w całej Wielkopolsce. Dodatkowo miasto i okolica bardzo szybko się rozwija, wciąż powstają tu nowe osiedla mieszkaniowe – wyjaśnia prezes zarządu Refield.

