W Wielkopolsce skradziono ponad 1400 litrów paliwa

Trzech mężczyzn z powiatu chodzieskiego w Wielkopolsce specjalizowało się we włamaniach do baków ciężarówek i i koparek i kradzieży paliwa. Działając w ten sposób ukradli ponad 1400 litrów oleju napędowego. Mężczyznom grozi do 10 lat więzienia.