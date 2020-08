W Wlk.Brytanii już ponad 10,5 mln razy skorzystano z rabatów na jedzenie poza domem

Podczas trwającej przez cały sierpień akcji "Eat Out to Help Out" klienci restauracji, kawiarni, barów, pubów i stołówek, które się zgłosiły do programu, mają w poniedziałki, wtorki i środy zniżki na jedzenie do 50 proc., a koszt pozostałej części pokrywany jest z budżetu państwa. Maksymalna wartość rabatu to 10 funtów na osobę.

Jak poinformowało ministerstwo finansów, do końca zeszłego tygodnia lokale uczestniczące w programie zgłosiły 10 540 394 wnioski o zwrot udzielonego rabatu, a jego średnia wartość to niespełna 5 funtów, co oznacza, że dotychczasowy koszt programu to ok. 50 mln funtów. Zgłosiło się do niego do tej pory 83 068 lokali gastronomicznych, a na dofinasowanie rabatów ministerstwo przeznaczyło 500 milionów funtów.

W sektorze gastronomicznym w Wielkiej Brytanii zatrudnionych jest 1,8 mln osób. Jak wynika z rządowych danych, w kwietniu, pierwszym pełnym miesiącu po wprowadzeniu restrykcji z powodu epidemii, działalność wstrzymało 80 proc. firm z tej branży, a na przymusowe urlopy zostało wysłane 1,4 mln osób, co jest najwyższym odsetkiem ze wszystkich sektorów.

Akcja "Eat Out to Help Out" trwa w sierpniu, tylko w poniedziałki, wtorki i środy, czyli w dni, kiedy ruch jest mniejszy, maksymalna zniżka wynosi 10 funtów na osobę, a rabat obejmuje wyłącznie jedzenie i napoje bezalkoholowe spożywane na miejscu, czyli nie dotyczy ani alkoholu, ani jedzenia na wynos czy z dostawą, a także nie dotyczy prywatnych przyjęć, np. w przypadku wynajęcia lokalu.