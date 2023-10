– Otwarcie 10-tysięcznego sklepu to kamień milowy w rozwoju sieci Żabka. Nie osiągnęlibyśmy go, gdyby nie nasi franczyzobiorcy, którzy na co dzień dbają o relacje z klientami i budują pozytywny wizerunek naszej marki. To z myślą o nich rozwijamy naszą sieć i uatrakcyjniamy ofertę franczyzową, dodając do niej kolejne benefity i nowoczesne narzędzia. Takich działań oczekują od nas także klienci, dla których bije drugie serce Żabki. Dlatego nieustannie docieramy do nowych miejsc i zaskakujemy innowacyjnymi rozwiązaniami, by jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby konsumentów i każdego dnia ułatwiać życie milionom z nich – mówi Adam Manikowski, wiceprezes zarządu Grupy Żabka, dyrektor zarządzający Żabka Polska.