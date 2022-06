Wakacyjny boom zakupów. Sprzedaż w Polsce przewyższyła prognozy

Sprzedawcy oraz eksperci ds. handlu spodziewają się największego od paru lat wakacyjnego „boomu” zakupowego w tradycyjnych sklepach i galeriach handlowych. Według ostatnich analiz PEKAO, cytowanych przez agencje Reutera, już w marcu wartość sprzedaży detalicznej przekroczyła zakładane prognozy i powróciła do trendu sprzed pandemii.

Autor: oprac. JS

Data: 01-06-2022, 11:24

Letni boom zakupowy najprawdopodobniej znacząco przekroczy predykcje zarówno analityków, jak i samych handlowców. / fot. PAP/Albert Zawada

Letni boom zakupowy dotyczący szczególnie produktów, na które popyt rośnie w tym sezonie jak odzież, kosmetyki i środki pielęgnacji czy alkohole najprawdopodobniej znacząco przekroczy predykcje zarówno analityków, jak i samych handlowców.

– Zniesienie stanu pandemii, okres sprzyjający podróżom oraz towarzyszącym im zakupom w miejscowościach turystycznych, odświeżenie swojej garderoby oraz liczne imprezy okolicznościowe w czasie wakacyjnym to główne czynniki napędzające sprzedaż tych kategorii produktowych. To również okres, w którym konsumenci bardziej nastawiają się na zakupy w tradycyjnych, fizycznych sklepach i sygnał dla sprzedawców, by poza handlowymi żniwami przygotowali się także na związane z nimi ryzyka – tłumaczy Ewa Pytkowska, Business Unit Director w Checkpoint Systems.

Lato pełne zakupów. Które produkty cieszą się największym zainteresowaniem w tym czasie?

Ostatnia analiza firmy Criteo – Shopper Story 2022, Consumer Trends & Future of Commerce przedstawiająca globalne konsumenckie trendy w okresie letnim w pełni koresponduje z powyższymi stwierdzeniami. I dowodzi także, że na spodziewany, wakacyjny boom sprzedażowy przygotować powinni się nie tylko polscy handlowcy, ale sprzedawcy z niemal całego świata.

Wynika z niej, że aż 35% konsumentów planuje w lecie 2022 roku częstsze uczestnictwo w prywatnych wydarzeniach oraz imprezach (takich jak m.in. wesela). To niemal dwukrotnie więcej niż w 2021r, kiedy to odsetek ten wynosił 17%. Nic więc dziwnego, iż plany związane z powiększeniem zasobów swojej garderoby i zakupami nowej odzieży ma w tym roku 36% badanych - to już ponad 2 razy więcej niż przed rokiem (15%). O wiele więcej respondentów zamierza chętniej i częściej spędzać czas – a co za tym idzie również więcej wydawać – w restauracjach (45% w 2022 vs 13% w 2021). Podobnie ma to miejsce w przypadku spotkań z przyjaciółmi, jakie ankietowani planują na sezon letni 2022 roku – więcej tego typu spotkań planuje niemal połowa globalnych konsumentów, podczas gdy przed rokiem na taki zamiar wskazywało jedynie 11% z nich.

Analiza pokazuje również, które kategorie produktów cieszą się najbardziej rosnącym popytem w tym okresie. I choć w tym przypadku są to dane z rynku amerykańskiego, to w większości są spójne ze statystykami ze Starego Kontynentu oraz Polski. I tak, dla przykładu, w sierpniu 2021 roku sprzedaż spodni była o 64% większa niż w tym samym miesiącu roku ubiegłego, tzw. sukienek koktajlowych o 94%, garsonek zaś o 123%. Zwyżki dotyczą jednak nie tylko odzieży. Wartość sprzedanych perfum wzrosła wówczas o 44%, kremów do golenia o 51%, zaś elementów biżuterii takich jak kolczyki o 45%.

Handel nabiera rozpędu

Zgodnie z danymi GUS sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła o 22% r/r w marcu 2022 i był to najwyższy odnotwany wzrost od kwietnia 2021, widocznie przewyższający prognozę na poziomie 19,5%. Poza znaczącym udziałem sprzedaży paliw, ogromny wkład w ten przyrost miała rozpędzająca się sprzedaż tekstyliów, odzieży i obuwia, która powiększyła się aż o niemal 47%, względem wzrostu w wysokości zaledwie 6,5% w marcu 2021. Co ciekawe, ogółem, w państwach Unii Europejskiej, sprzedaż detaliczna wzrosła średnio w marcu tego roku jedynie o 1,7%.