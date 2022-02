Walentynki 2022: Ile wydamy na tegoroczne święto zakochanych?

2/3 Polaków planuje w tym roku obchodzić walentynki, a co piąta osoba deklaruje, że wyda na to więcej niż 200 zł - wynika z opublikowanego w czwartek badania Ipsos.

Jak wskazują autorzy badania, Polska jest jednym z krajów, w którym najchętniej obchodzi się walentynki. W tym roku aż 2/3 z nas planuje obchodzić to święto, a co piąta osoba deklaruje, że wyda na ten cel nawet więcej niż 200 zł. Przypomniano, że rok temu tyle wydało tylko 13 proc. badanych.

Polska jednym z krajów, w którym najchętniej obchodzi się walentynki.

Zaznaczono też, że Polacy obchodzą walentynki niezależnie od tego, w jakim są wieku oraz jak długi jest ich staż bycia w związku. Spośród obchodzących ten dzień aż 66 proc. deklaruje, że organizuje je razem z partnerem, rzadsze są niespodzianki czy atrakcje przygotowane tylko przez jednego z partnerów, a 2 proc. wskazało, że "tylko jedna strona płaci za wszystko tego dnia".

W tym roku - jak wynika z badania - święto spędzimy raczej w domu. 35 proc. planuje oglądać filmy, 26 proc. - wspólną romantyczną kąpiel, 23 proc. - zamówienie jedzenia z dowozem, a 14 proc. - wspólne gotowanie. Z kolei do restauracji planuje wyjść co trzecia osoba obchodząca to święto, a do kina - co piąta.

Jeżeli chodzi o prezenty, to - jak napisano - panowie najczęściej wskazali na kwiaty (30 proc.), a panie na biżuterię (33 proc., przy 18 proc. wskazań na kwiaty). "Oczekiwania bywają zatem niemałe i kupione po drodze do domu skarpetki w serduszka mogą nie wystarczyć (tylko 4 proc. wskazań na najlepszy prezent). Jeśli nie ma się dobrego pomysłu lub środków na prezent, to można partnerce podarować… "trzy godziny świętego spokoju" (dla 16 proc. kobiet to najlepszy prezent)" - czytamy.