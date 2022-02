Walentynki w Netto. Jakie prezenty można kupić w promocji?

Duńska sieć sklepów przygotowała specjalną ofertę kwiatów i słodkości obowiązującą w dniach 10-12 lutego, a także ofertę upominków dostępną od 10 lutego do wyczerpania zapasów.

Autor: AK

Data: 11-02-2022, 11:23

Walentynkowe promocje dostępne w Netto/ fot. mat. prasowe

W ofercie sieci znajdują się np. klasyczne róże – pojedyncza (róża singiel za 9,99 PLN) lub cały bukiet kwiatów krótszych (dł. 25 cm, 15 szt. za 9,99 PLN) lub dłuższych (dł. 50 cm, 7 szt. za 14,99 PLN). Dostępny jest także nieco krótszy, ale za to gęstszy bukiet (dł. 40 cm, 20 szt. za 27,99 PLN), jak również bukiet okolicznościowy (różne rodzaje za 26,99 PLN). Jeśli chcemy, by kwiaty potowarzyszyły nam dłużej, przypominając o tym pięknym dniu, możemy wybrać kwiat w doniczce np. kalanchoe w doniczce z sercem (11,99 PLN), kalanchoe w ceramice (12,99 PLN), dendrobium (23,99 PLN) lub jeden ze storczyków (2 pędowy Premium za 34,99 PLN lub 1-pędowy kaskada za 36,99 PLN). Możemy także zdecydować się na piękne Anturium w ceramice z sercem na doniczce (24,99 PLN).

Kawa w promocji

Nie ma lepszej metody na udany poranek niż wspólna kawa (kawa mielona MK Cafe za 19,99 PLN za 500 g, kawa mielona Qualità Oro Lavazza za 17,99 PLN za 250 g) lub herbata. Ta ostatnia dostępna jest teraz w Netto w walentynkowej odsłonie – m.in. herbata Teekanne „All you need is love” (12,99 PLN) i herbata owocowa Teekanne różne rodzaje – Hot Love, Passion, Love za 9,99 PLN (2+1 GRATIS). W Netto można znaleźć świetnie pasujący do tej okazji zestaw kubków „Mr. Right” i „Mrs always Right” (2 szt. za 19 PLN), szklanki z podwójnymi ściankami z wewnętrzną częścią w kształcie serca (29 PLN za 2 szt.) lub elegancką filiżankę porcelanową (za 19 PLN).

Słodkości

Netto oferuje także czekoladki Lindor Lindt w pudełku w kształcie serca (10,99 PLN), pączki serce (1,99 PLN za 1 szt.), lizaki (różne rodzaje, od 2,99 PLN) lub pierniki lukrowane Serca Toruńskie Kopernik (za 2,99 PLN). Z klasycznych słodyczy klienci Netto będą mogli delektować się pralinami Ferrero Rocher (18,99 PLN), czekoladkami Merci (13,99 PLN) czy torcikiem piernikowym Kopernik (za 6,99 PLN). Z kolei miłośnicy czekolady znajdą w Netto czekoladę mleczną Terravita w różnych rodzajach (7,99 PLN) oraz czekoladowe babeczki z sosem czekoladowym Browni ETi (4,99 PLN). Specjalnie na walentynki Netto przewidziało w swojej ofercie także truskawki w opakowaniu w kształcie serca (12,99 PLN za 340 g), które można przełożyć do porcelanowej miseczki w tym samym kształcie (poj. 280 ml za 8 PLN, a 480 ml za 10 PLN).

Na uwagę zasługuje także duży zestaw słodkości i kaw „Tulipan” (59,99 PLN).

Prezenty na Walentynki

W wyrażeniu uczuć pomoże poduszka serce (45 PLN) lub pluszak-serce (25 PLN, 2 kolory). W Netto dostępny będzie także duży pluszowy miś z sercem z napisem „I love you” (59 PLN), pluszowe pieski trzymające w pysku serce z tym samym napisem lub różę (29 PLN), a także malutkie maskotki (od 10 PLN), a nawet dwustronna ośmiorniczka (10 PLN).

Romantyczną atmosferę podczas wieczornej kolacji pomogą stworzyć odpowiednio dobrane dekoracje: neon z napisem „love” lub w kształcie ust (39 PLN) i duże metalowe lampki LED w kształcie serca (55 PLN). Na zakończenie dnia idealnie sprawdzi się zatyczka do butelki wina z sercem na szczycie (10 PLN).