Walmart chce kupić TikToka

Walmart oczekuje, że przejęcie serwisu do wideoblogowania, który ma ok. 80 mln użytkowników w USA, da mu dostęp do młodszych Amerykanów, pozwoli zbudować rynek tzw. strony trzeciej i wzmocni potencjał reklamowy.

Administracja Donalda Trumpa nakazała ByteDance, chińskiemu właścicielowi TikToka sprzedać amerykański biznes spółki. W innym przypadku grozi wprowadzeniem zakazu używania aplikacji w USA. Rząd USA twierdzi, że TikTok to zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego z racji gromadzenia danych Amerykanów, które mogą być udostępnione władzom Chin.

