Walmart: Gigantyczne odszkodowanie za dyskryminację pracownicy

Gigantycznie wysokie odszkodowanie za dyskryminację przyznali sędziowie byłej niepełnosprawnej pracownicy Walmartu. Według niej, sieć wykazała się całkowitym brakiem elastyczności, nie umożliwiając kobiecie pracy w odpowiednich dla niej godzinach.

Gigantyczne odszkodowanie za dyskryminację pracownicy Walmarta; fot. unsplash.com

Jak czytamy w "New York Times", kobieta z zespołem Downa pracowała w Walmarcie do 1999 roku. Zbierała same pozytywne opinie. Firma nagradzała ją również podwyżkami. Problemy zaczęły się, kiedy sieć zautomatyzowała system planowania godzin pracy. Nowe zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić wystarczającą liczbę pracujących osób, gdy w sklepie było najwięcej klientów.

Walmart w sądzie pracy

Kobiecie przesunięto godziny pracy. Tym samym zaburzono rytm dnia, który w przypadku osób z zespołem Downa jest bardzo istotny. Kobieta wiele razy prosiła szefa, żeby przywrócił jej poprzedni czas pracy. Tłumaczyła, że po zmianach boi się, że nie zdąży na autobus, że nie będzie mogła zjeść obiadu. Firma okazała się nieugięta. Gdy pojawiły się spóźnienia, sieć wszczęła dwukrotnie postępowanie dyscyplinarne - za nieobecność i spóźnienia. W końcu Walmart zwolnił kobietę, jako powód podając dużą liczbę nieobecności w pracy.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Po tym zdarzeniu rodzina kobiety, która się nią opiekuje, prosiła firmę o przywrócenie jej do pracy według starego harmonogramu. Jednak ze względu na odmowę sprawa trafiła do sądu.

Całość na pulshr.pl