Walmart Inc w swoich prognozach gospodarczych na 2023 rok prognozuje zyski poniżej szacunków. Spółka ostrzegła we wtorek, że ograniczone wydatki konsumentów mogą wywierać presję na marże i zysk spółki.

Walmart przewiduje spadek wartości swoich akcji poniżeń oczekiwań/ fot. Shutterstock

Wyższe ceny konsumpcyjne w USA, wyższe koszty wynajmu mieszkań, żywności wzbudziły obawy wśród kadry kierowniczej Walmartu. Obawia się ona, ze w drugiej połowie roku dojść może do znacznego zatrzymania gospodarki.

Walmart z niższą ceną akcji niż prognozy

Według danych Refinitiv IBES Walmart prognozuje zysk na akcję w wysokości od 5,90 do 6,05 USD na rok (do stycznia 2024 r.). To kwota poniżej szacunków analityków, którzy prognozowali 6,50 USD na akcję. Firma nadal walczy z podwyżkami cen u wielu dostawców, co może znacznie wpłynąć na jej wynik.

„Wciąż istnieje wiele obaw i niepewności co do perspektyw gospodarczych. Bilanse są coraz gorsze, stopa oszczędności jest mniej więcej o połowę niższa niż przed pandemią” – powiedział agencji Reutera dyrektor finansowy John David Rainey. Jak dodał, to sprawia, że ​​​​firma jest ostrożna w odniesieniu do perspektyw gospodarczych.

