Walmart stawia na autonomiczne ciężarówki

W 2021 roku, po ponad roku testów, samojezdne ciężarówki Walmart zostaną wypuszczone w trasę bez nadzoru. Będzie to możliwe dzięki współpracy z dostawcą technologii Gatik, który pilotuje ciężarówki do pokonania ustalonej trasy między magazynem a lokalnym supermarketem w Arkansas.

W stanie Luizjana będzie druga trasa, na której samojezdne ciężarówki-chłodnie będą jeździć tam i z powrotem - między supermarketem a punktem odbioru zamówień online. Początkowo kierowcy nadal będą w pojeździe.

Walmart chce wykorzystywać autonomiczne ciężarówki głównie do dostaw do słabo zaludnionych stanów na południu Stanów Zjednoczonych. Testy Gatika to tylko dwa z wielu przypadków testowych, które mają na celu integrację technologii z ekosystemem logistycznym sprzedawcy. Walmart współpracuje z całą gamą innych firm nad pojazdami bez kierowców.