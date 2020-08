Walmart z rekordowymi wzrostami dzięki e-commerce

Największy na świecie detalista odnotował wzrost zysków netto o 75 proc. do 6,5 miliarda dolarów, co pozwoliło przekroczyć oczekiwania analityków. Roczne obroty Walmarta wzrosły o 5,6 proc., do 138 miliardów dolarów, podczas gdy wzrost obrotów LfL w Stanach Zjednoczonych osiągnął prawie dwukrotność.