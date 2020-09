Warszawska Hala Gwardii przejdzie remont; jej ponowne otwarcie przewidziane na pierwszą połowę 2023 r.

Jak poinformował stołeczny ratusz, miasto poszukuje partnera prywatnego, który wykona prace projektowe, remontowe i modernizacyjne oraz docelowo zajmie się utrzymaniem i zarządzaniem wschodniej Hali Mirowskiej - Hali Gwardii.

"Z uwagi na bieżącą sytuację gospodarczą i utrudnienia w działaniu firm miasto przyjmuje dłuższy czas na składanie dokumentacji dopuszczającej do postępowania - do 27 października 2020 r." - czytamy w komunikacie ratusza.

W Hali Gwardii ma powstać nowoczesna przestrzeń handlowa, która jednocześnie będzie pełnić funkcję centrum aktywności lokalnej.

"Cieszę się, że rozpoczynamy właśnie proces, którego efektem będzie przywrócenie Hali Gwardii jej historycznej funkcji. W nowej hali każdy odwiedzający znajdzie coś dla siebie - od targu z lokalną, zdrową żywnością, przez atrakcyjną strefę kulinarną, aż po centrum kultury i miejsce spotkań" - podkreślił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. "Mam nadzieję, że wzorem podobnych miejsc z Barcelony, Berlina czy Londynu - Hala Gwardii dzięki swojemu wyjątkowemu klimatowi stanie się miejscem tętniącym życiem, znaczącym na mapie Warszawy" - dodał.

Realizacja inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego zakłada, że partner prywatny sfinansuje kompleksową rewaloryzację obiektu, a następnie przejmie zarządzanie nim na czas określony w toku negocjacji. W zamian za sfinansowanie i realizację planowanej inwestycji otrzyma on prawo do eksploatacji całego obiektu.

Harmonogram prac przewiduje zakończenie postępowania i podpisanie umowy w grudniu 2021 r. Postępowanie składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich będzie prekwalifikacja i dopuszczenie do udziału maksymalnie pięciu potencjalnych partnerów, z którymi będą prowadzone tury negocjacyjne: techniczne, ekonomiczne i prawne. Pozwolą one ustalić model realizacji przedsięwzięcia. Kolejno partnerzy zostaną wezwani do złożenia ostatecznych ofert. Miasto wybierze najkorzystniejszą z nich. Po podpisaniu umowy partner będzie mógł przystąpić do realizacji inwestycji. Oddanie do użytku warszawiakom Hali Gwardii przewidziane jest na pierwszą połowę 2023 r.