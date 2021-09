Wartość sprzedaży w aptekach rośnie

Wartość sprzedaży w aptekach w 2021 roku wzrośnie o 4,4 proc. do 39,4 mld zł - poinformowała w raporcie firma badawcza PEX PharmaSequence.

Autor: PAP Biznes

Data: 27-09-2021, 10:43

Średnia cena detaliczna leku w sierpniu wyniosła 24,0 zł; fot. shutterstock

Sprzedaż w aptekach

Sprzedaż na koniec 2021 r. całego rynku aptecznego wyniesie 39,4 mld zł, o 4,4 proc. więcej niż w roku 2020" - napisano.



W samym sierpniu sprzedaż w aptekach wzrosła o 12,0 proc. rdr do 3,167 mld zł. Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż spadła o 3,2 proc.



Obrót statystycznej apteki w sierpniu 2021 wyniósł 239,0 tys. zł, co oznacza wzrost o 24,6 proc.



Średnia cena detaliczna leku w sierpniu wyniosła 24,0 zł i wzrosła o 0,2 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2020 r. cena wzrosła o 5,9 proc.