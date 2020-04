Wasz Sklep Spar dowozi zakupy seniorom w Poznaniu

Zespół sklepu Piotr i Paweł przy ulicy Druskienickiej w Poznaniu pomoże im w przyjmowaniu i kompletowaniu zamówień. Od wtorku 22 kwietnia do odwołania w sklepie dostępne są specjalne gazetki z produktami w ofercie dowozu – o akcji pomocy informują klientów także specjalne roll-upy. Zamówienia przyjmowane są telefonicznie w godzinach 10:00-15:00. Zakupy rozwożone są przez wolontariuszy w dni powszednie po godzinie 17:00. Usługa dowozu zakupów do seniorów jest całkowicie darmowa.

Za zakupy senior będzie mógł zapłacić zarówno gotówką, jak i kartą – wolontariusze są wyposażeni w maseczki i rękawiczki ochronne, a gotówka, która wydają resztę jest dezynfekowana.

- Pracownicy centrali Spar postanowili wesprzeć najbardziej narażone w tej trudnej sytuacji osoby – seniorów. Jeśli masz w dzielnicy Podolany w Poznaniu sąsiada seniora czy starszego członka rodziny, to przekaż mu informację o naszej akcji oraz specjalną gazetkę, którą znajdziesz w sklepie przy ul. Druskienickiej 12 – my zadbamy o to, żeby otrzymał wszystkie zamówione produkty - mówi Tomasz Syller, dyrektor zarządzający, członek zarządu spółki Wasz Sklep Spar.

- Wolontariusze naszej centrali będą rozwozić niezbędne zakupy w maseczkach i rękawiczkach jednorazowych dla bezpieczeństwa obu stron. Terminal i gotówka do wydania reszty będą dokładnie dezynfekowane przed wyjazdem. Naszym pracownikom-wolontariuszom spółka zwraca koszty paliwa. Jako zarząd będziemy wspierać każdą taką szlachetną inicjatywę pracowniczą wśród naszych partnerów na terenie kraju - dodaje.

Wasz Sklep Spar wprowadził także w wybranych placówkach sieci oraz wszystkich sklepach własnych Piotr i Paweł specjalne ulotki z listą zakupową dostępne dla wszystkich klientów. Po uzupełnieniu zamówienia poza sklepem można zostawić ulotkę w przeznaczonym do tego miejscu – załoga sklepu skompletuje koszyk i zadzwoni do klienta, gdy zakupy będą gotowe do odebrania przy kasie, gdzie ten dokona za nie płatności. Rozwiązanie to umożliwi osobom młodszym realizację zakupów w godzinach dla seniorów.