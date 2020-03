Wasz Sklep Spar rozszerza sieć w województwie dolnośląskim

– Chcemy zapewnić naszym klientom doświadczenia zakupowe na najwyższym poziomie. Nasi partnerzy detaliczni, którzy dołączają do sieci doskonale znają potrzeby klientów w swoim regionie. Łączymy ich wiedzę z najwyższymi standardami Grupy Spar, które także bazują na trosce o zadowolenie oraz wygodę konsumentów. Dostrzegamy ich oczekiwania w zakresie świeżości produktów, dlatego w naszych sklepach oferujemy stały dostęp do świeżych artykułów spożywczych wysokiej jakości i w atrakcyjnych cenach – powiedział Tomasz Syller, dyrektor zarządzający, członek zarządu Wasz Sklep Spar.

Sieć zarządzana przez Wasz Sklep Spar przekroczyła 210 placówek i jest znacząco większa niż poziom założony na 2020 rok. Sieć zakłada, że do sieci rocznie będzie dołączać co najmniej 50 nowych sklepów. Tym samym, w ciągu czterech lat sieć obejmie ponad 400 placówek. Będą one zaopatrywane z dwóch, a docelowo trzech, rozbudowanych centrów dystrybucyjnych w całej Polsce. Ponadto, sieć planuje wspierać detalistów w obszarze działań promocyjnych i marketingowych oraz produktami marki własnej.

Sieć rozpoczęła też współpracę z Omni Global Sourcing Solutions Inc. oraz Daymon Worldwide Inc. Celem współpracy ze strategicznymi partnerami jest pozyskiwanie produktów i wdrażanie marki własnej. W systemie logistycznym sieci jest dostępnych ponad 7.500 produktów od prawie 500 dostawców.