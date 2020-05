Wasz Sklep Spar rozwija sieć w woj. śląskim (galeria zdjęć)

– Sklepy Spar z założenia mają być maksymalnie dopasowane do oczekiwań klientów w miejscu, w którym działają. Oferujemy świeże warzywa i owoce, lady z wędlinami, mięsem, serami oraz produktami gotowymi do spożycia. Dbamy o to, by w naszych sklepach znalazło się jak najwięcej wyrobów z regionu – od polskich, sprawdzonych producentów – mówi Tomasz Syller, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu Wasz Sklep Spar.

Sieć handlowa wprowadziła w wybranych placówkach Spar oraz wszystkich sklepach własnych Piotr i Paweł specjalne ulotki z listą zakupową dostępne dla klientów. Po uzupełnieniu zamówienia poza sklepem można zostawić ulotkę w przeznaczonym do tego miejscu – załoga sklepu skompletuje koszyk i zadzwoni do klienta, gdy zakupy będą gotowe do odebrania przy kasie, gdzie ten dokona za nie płatności.

Sieć uruchomiła również usługę Spar Drive w sklepach Spar oraz Piotr i Paweł. Klienci wybranych sklepów mogą od teraz odbierać zamówienia złożone przez Internet na parkingu. Po zaparkowaniu na dedykowanym miejscu parkingowym przed placówkami pracownik wstawi zakupy klienta wprost do jego bagażnika. Usługa została wdrożona łącznie w 11 miastach w Polsce w kwietniu. Sieć zakłada również uruchomienie usługi w maju w kolejnych 12 placówkach, w tym w 6 nowych miastach – jeśli formuła się przyjmie.

W czasie pandemii koronawirusa sieć handlowa podejmuje dodatkowe działania zapewniające bezpieczeństwo podczas zakupów. Klientom sklepu zapewnione są środki ochrony osobistej: płyny dezynfekujące oraz jednorazowe rękawiczki foliowe.