Wasz Sklep Spar uruchamia nową usługę odbioru zakupów

Po zaparkowaniu na dedykowanym miejscu parkingowym przed placówkami pracownik wstawi zakupy klienta wprost do jego bagażnika. Usługa zostanie wdrożona łącznie w 11 miastach w Polsce do końca kwietnia. Sieć zakłada również uruchomienie obu usług w kolejnych 12 placówkach w maju, w tym w 6 nowych miastach – jeśli formuła się przyjmie.

- W obecnej sytuacji kluczowe jest sprostanie rosnącemu zainteresowaniu klientów zakupami przez Internet – a także prowadzenie działań, które zmniejszą kolejki w sklepach stacjonarnych – dla bezpieczeństwa klientów i pracowników. Opcja Spar Drive jest najwygodniejszą usługą typu zamów-odbierz. Nie ma nic prostszego od zamówienia online, zaparkowania w dedykowanym miejscu przez sklepem, otworzenia bagażnika i odjechania z zakupami. Klienci sklepu online mają dostęp do pełnej oferty produktów Spar oraz Piotr i Paweł – takiej samej, jak w sklepach stacjonarnych, w tych samych cenach i bez żadnych dodatkowych kosztów. Wciąż szukamy kolejnych rozwiązań, które jeszcze bardziej zwiększą poziom bezpieczeństwa naszych klientów oraz pracowników - mówi Tomasz Syller, dyrektor zarządzający, członek zarządu Wasz Sklep Spar.

Od 7 kwietnia 2020 roku aż do odwołania w wybranych placówkach Spar oraz wszystkich sklepach własnych Piotr i Paweł dla klientów dostępne będą specjalne ulotki z listą zakupową. Po uzupełnieniu zamówienia poza sklepem można zostawić ulotkę w przeznaczonym do tego miejscu – załoga sklepu skompletuje koszyk i zadzwoni do klienta, gdy zakupy będą gotowe do odebrania przy kasie, gdzie ten dokona płatności. Rozwiązanie to umożliwi osobom młodszym realizację zakupów w godzinach dla seniorów.