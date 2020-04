Wasz Sklep Spar wprowadza zakupy z odbiorem osobistym

Po uzupełnieniu zamówienia poza sklepem można zostawić ulotkę w przeznaczonym do tego miejscu – załoga sklepu skompletuje koszyk i zadzwoni do klienta, gdy zakupy będą gotowe do odebrania przy kasie, gdzie ten dokona za nie płatności. Rozwiązanie to umożliwi osobom młodszym realizację zakupów w godzinach dla seniorów.

- Wciąż szukamy nowych rozwiązań, które ułatwią codzienne funkcjonowanie naszych klientów w tej ciężkiej sytuacji. Postanowiliśmy wdrożyć rozwiązanie, które nie tylko rozładuje długość kolejek do sklepów, ale także realnie pomoże osobom najbardziej narażonym w tej trudnej sytuacji – czyli m.in. cierpiącym na choroby obniżające odporność czy też biorące leki immunosupresyjne, którzy nie mają kogoś, kto mógłby ich w zakupach wyręczyć. To oni szczególnie ryzykują swoje zdrowie wychodząc w okresie pandemii z domu na zakupy i czekając w kolejkach do kas. Ulotka do składania zamówienia w sklepie jest bardzo prosta do wypełnienia – wystarczy jedynie podać nazwy produktów, które chcemy zakupić oraz liczbę ich sztuk, swoje imię i nazwisko oraz telefon, na który oddzwonimy, gdy zamówienie będzie już gotowe do odebrania przy kasie - mówi Tomasz Syller, dyrektor zarządzający, członek zarządu Wasz Sklep Spar.

- Polecamy dokonywanie płatności bezgotówkowych – zarówno kasy, jak i terminale są na bieżąco dokładnie dezynfekowane. Nasi pracownicy używają także maseczek, jednorazowych rękawiczek oraz przyłbicy, aby zapewnić sobie oraz klientom bezpieczeństwo i komfort. W sklepach montowane są także bariery ochronne wykonane z pleksi. Ponadto wdrożono rotacyjne zmiany załogi sklepów - dodaje Tomasz Syller.

W sklepach w związku z pandemią obowiązuje jeszcze częstsza dezynfekcja stanowisk pracy, kas i terminali. We współpracy ze Spar International zorganizowano import dodatkowych środków higienicznych, m.in.: maseczek na twarz, jednorazowych rękawiczek, plastikowych fartuchów, środków do dezynfekcji i mydeł. Sieć zamówiła także specjalne przyłbice na twarz, które są dystrybuowane do zespołów pracujących w sklepach. Odbywają się szkolenia w zakresie procedur, wprowadzono także rotacyjne zmiany załogi sklepów oraz skrócenie godzin pracy.