Wasz Sklep Spar wspiera kolejny szpital zakaźny

Wasz Sklep Spar codziennie dostarcza także świeże wypieki do sześciu szpitali, Pogotowia Opiekuńczego oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i Warszawie w ramach wspólnej akcji pomocy sieci sklepów oraz Vandemoortele.

– Mamy nadzieję, że dzięki darowiźnie partnera, pracownicy kolejnego lokalnego szpitala zakaźnego we Wrocławiu będą mogli złapać chwilę oddechu przy kawie czy herbacie w trakcie ich krótkich i rzadkich przerw. Mogę śmiało powiedzieć, że nasi partnerzy w tym trudnym czasie pandemii koronawirusa stają na wysokości zadania – wykazują się niezwykłą chęcią pomocy. Wszystkie przesyłane nam pomysły dotyczące działań dla poprawy bezpieczeństwa analizujemy w powołanym zespole kryzysowym. W naszej sieci stawiamy na wzajemną pomoc, współpracę, wyrozumiałość i odpowiedzialność – powiedział Tomasz Syller, dyrektor zarządzający, członek zarządu Wasz Sklep Spar.

Pracownicy centrali sieci w Poznaniu w ramach inicjatywy pracowniczej dobrowolnie zgłosili się do dowożenia zakupów seniorom mieszkającym w dzielnicy Podolany. Zespół sklepu Piotr i Paweł przy ulicy Druskienickiej w Poznaniu pomaga im w przyjmowaniu i kompletowaniu zamówień. Od wtorku 22 kwietnia aż do odwołania w sklepie dostępne są specjalne gazetki z produktami w ofercie dowozu. Zamówienia przyjmowane są telefonicznie w godzinach 10:00-15:00. Zakupy rozwożone są przez wolontariuszy w dni powszednie po godzinie 17:00. Usługa dowozu zakupów do seniorów jest całkowicie darmowa.