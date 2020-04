Wasz Sklep Spar z nową placówką w Gdańsku

- Kasjerzy oraz cała obsługa sklepu posiadają płyny dezynfekcyjne, którymi w związku z pandemią jeszcze częściej odkażają swoje stanowiska pracy. Używają także maseczek, jednorazowych rękawiczek oraz przyłbicy, aby zapewnić sobie oraz klientom bezpieczeństwo i komfort. W sklepach montowane są także bariery ochronne wykonane z pleksi. Ponadto wdrożono rotacyjne zmiany załogi sklepów – mówi Tomasz Syller, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu Wasz Sklep Spar.

Sieć sklepów przekroczyła 210 placówek i jest znacząco większa niż poziom założony na 2020 rok. Wasz Sklep Spar zakłada, że do sieci rocznie będzie dołączać co najmniej 50 nowych sklepów. Tym samym, w ciągu czterech lat sieć obejmie ponad 400 placówek. Będą one zaopatrywane z dwóch, a docelowo trzech, rozbudowanych centrów dystrybucyjnych w całej Polsce. Ponadto, sieć planuje wspierać detalistów w obszarze działań promocyjnych i marketingowych oraz produktami marki własnej.

Dla bezpieczeństwa klienta w sklepach Spar partnerom zarekomendowano ograniczenie ekspozycji produktów na wagę – w sklepach owoce i warzywa będą dostępne we wcześniej przygotowanych opakowaniach i zachęca się klientów do wyboru pakowanych artykułów spożywczych. Priorytetem sieci jest także utrzymanie nieprzerwanych i wyczerpujących dostaw produktów kluczowych.