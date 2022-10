Przed nami dwudniowy cykl debat w Warszawie. Zaproszeni prelegenci i prelegentki między innymi przeanalizują sytuację handlu międzynarodowego i eksportu w perspektywie obecnej sytuacji geopolitycznej. Odniosą się także do sytuacji po pandemii, która na rynku żywności uruchomiła falę konsolidacji i przejęć. Powołując się na swoje eksperckie doświadczenie, podpowiedzą najlepsze praktyki związane z elastycznym zarządzaniem zespołami, procesami i usługami dla branży spożywczej, handlowej oraz HoReCa.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu odbędzie się 7 i 8 listopdada 2022 roku/ fot. PTWP

Zostały już tylko dwa tygodnie, aby zarejestrować swój udział w wydarzeniu. Wszystkich chętnych do udziału w Forum zachęcamy do rejestracji na wydarzenie. O czym będziemy rozmawiać na forum? Poznajcie najciekawsze tematy

Gorączka przejęć, czyli co wywołało falę konsolidacji

► 7 listopada | 11.30-13.00

► wśród prelegentów: Rafał Brzoska, InPost, FoodWell | Michał Czerwiński, Purella Superfoods | Piotr Grauer, KPMG w Polsce | Tomasz Stamirowski, Avallon | Sylwester Strużyna, Bioplanet | Łukasz Targoszyński, Baker McKenzie |

Wielkie połączenie – koniec pandemii uruchomił falę konsolidacji na rynku żywności | Rynek M&A – sektor spożywczy w trendzie wznoszącym | Zmiana generacyjna w firmach rodzinnych – przed nami konsolidacyjny boom? | Polskie firmy food and retail – jaki apetyt mają fundusze private equity?

Eksport czasów przełomu: nowe kierunki, nowe możliwości

► 7 listopada | 11.30-13.00

► wśród prelegentów: Piotr Bieliński, Atlanta Poland | Małgorzata Cebelińska, SM Mlekpol | Andrzej Gantner, Polska Federacja Producentów Żywności Związku Pracodawców | Jakub Olipra, Credit Agricole Bank Polska | Monika Piątkowska, Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz | Barbara Woźniak, Ovotek, Eggs Product, Fermy Woźniak, Grupa Woźniak |

Polska nowym spichlerzem Europy | Wyzwania i realne szanse dla polskiego eksportu żywności | Wojna w Ukrainie wpływa na globalny rynek żywności – co to zmienia dla polskich eksporterów? | Najbardziej perspektywiczne kierunki sprzedaży – co zmieniła pandemia?

Zarządzanie firmą FMCG w dobie zmieniającego się świata

►7 listopada | 15.30-16.45

► wśród prelegentów: Mariusz Glenszczyk, TIM | Piotr Pawiński, Magafoods | Krzysztof Ślęczka, Accenture w Polsce | Michał Wierzchowski, EWL | Maciej Włodarczyk, Iglotex | Rafał Zarzecki, Citronex |

Łańcuchy dostaw pod presją | Cyfryzacja odpowiedzią na wyzwania ponadstandardowych zakłóceń | Szybka reakcja na zmiany – wiedza z analizy danych | Elastyczność rynku pracy – nowe modele, outsourcing, cudzoziemcy | Optymalna logistyka wewnętrzna i magazynowanie – źródło przewag | Paszportyzacja żywności, blockchain – co, gdzie, kiedy?

