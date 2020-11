We Francji w sklepach tylko niezbędne produkty

Francuski premier ogłosił w niedzielę, że zakaże sprzedawania także w supermarketach produktów, które nie są konieczne do codziennego funkcjonowania. Rząd w Paryżu chce w ten sposób uspokoić drobnych sklepikarzy, którzy już wcześniej musieli stosować się do takiego zakazu. Rozszerzenie restrykcji, które Francja wprowadziła, by walczyć z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wejdzie w życie we wtorek - podaje gazeta.pl