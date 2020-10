We Wrocławiu nieco mniejszy ruch w galeriach handlowych

Od soboty cała Polska stała się strefą czerwoną, w której obowiązują dodatkowe obostrzenia związane z zatrzymaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W sobotę do południa ruch samochodowy we Wrocławiu był zdecydowanie mniejszy niż zazwyczaj. Mniej przechodniów można było też spotkać na ulicach Wrocławia. Po wrocławskim Rynku przechadzały się jedynie kilkuosobowe grupki polskich i zagranicznych turystów.

Cześć restauracji działających na wrocławskim Rynku została zamknięta na okres dwóch tygodni, jednak większość przestawiła się na przygotowywanie posiłków na wynos. Restauracja Dinette przy placu Teatralnym, podobnie jak w czasie wprowadzonych na wiosnę obostrzeń, przeszła w tryb sklepu internetowego, gdzie można zamówić dania i gotowe produkty, które rozwożą pracownicy restauracji. Stacjonarnie natomiast czynna jest nadal działająca tam piekarnia.

W sobotę do południa mniejszy ruch można było zaobserwować we wrocławskiej galerii handlowej Wroclavia. Jak powiedziała PAP jej pracownica, ruch w galerii jest o ok. 20 proc. mniejszy niż zwykle o tej porze w sobotę. Część restauracji i kawiarni w galerii jest całkowicie zamknięta, niektóre przygotowują tylko dania na wynos. "Widzimy, że klienci noszą maseczki. W galerii jest też ochrona, która zwraca uwagę w przypadku, gdy ktoś nie stosuje się do zaleceń" - dodała. Nieduży ruch panował też do południa przy największym centrum handlowym we wrocławskich Bielanach.

Z uwagi na ładną pogodę część wrocławian wybrała się w sobotę na wypoczynek za miastem. Ślęża oddalona od Wrocławia ok. 30 minut jazdy samochodem jest popularnym celem weekendowych wycieczek. Na parkingu na Przełęczy Tąpadła, przy jednym z głównych szlaków na Ślężę, zaparkowanych było dużo samochodów, co świadczy o tym, że na szlakach będzie można spotkać wielu turystów.

Sierż. szt. Dariusz Rajski z biura prasowego wrocławskiej policji powiedział w sobotę PAP, że wrocławianie w większości stosują się do obowiązujących obostrzeń. "Obserwujemy, że osoby przemieszczające się ulicami miasta mają założone maseczki i podchodzą do przepisów odpowiedzialnie. Podobnie jest w sklepach - jedna osoba bez maseczki może sama przed sobą czuć się niekomfortowo i nie chcieć się wyróżniać w negatywny sposób" - powiedział.