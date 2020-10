We wrześniu co piąty klient nie wrócił na stacjonarne zakupy w galeriach handlowych (raport)

Liczba klientów centrów handlowych we wrześniu sięgnęła ok. 80 proc. zeszłorocznej, oznacza to, że co piąty klient nie wrócił na stacjonarne zakupy, co jest bezpośrednią konsekwencją epidemii koronawirusa - czytamy w opublikowanym we wtorek raporcie CBRE.