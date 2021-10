We wszystkich sklepach Lidla można nadawać i odbierać paczki

787 sklepów Lidl Polska dołączyło do siatki Punktów Obsługi Paczek DHL. Łącznie

za pośrednictwem POP-ów paczki można nadawać i odbierać w ponad 12 tysiącach miejsc

w całym kraju.

POP DHL w całej sieci Lidl Polska

Zakończył się proces uruchamiania usługi POP DHL we wszystkich sklepach Lidl Polska. Podpisana w sierpniu 2021 r. umowa z siecią Lidl Polska zakładała stopniowe przyłączanie sklepów (ok. 100 lokalizacji tygodniowo) do siatki Punktów Obsługi Paczek DHL. Od 25 października klienci DHL mogą nadawać i odbierać paczki już we wszystkich sklepach Lidla w Polsce.

25 października DHL Parcel rozpoczyna także kampanię informacyjną do klientów o pokryciu POP-ami całej sieci Lidla. O możliwości nadania bądź odbioru przesyłki w sklepie informują specjalne oznaczenia na wejściu oraz przy wyznaczonej kasie, która pełni funkcję POP DHL.

Współpraca z siecią Lidl Polska wpisuje się w strategię DHL Parcel Polska, która zakłada rozszerzanie sieci Punktów Obsługi Paczek jako uzupełnienie tradycyjnej formy nadawania i odbioru paczek z domu z bezpośrednim udziałem kuriera. Rozwój POP DHL jest także konsekwencją zmian, jakie zachodzą na rynku usług kurierskich w Polsce. Dynamiczne rośnie popularność samodzielnej formy nadania bądź odbioru paczki, a POP-y doskonale spełniają to oczekiwanie.

Lidl - odbiór paczki w ciągu 7 dni

Gęsta sieć nie jest jedyną zaletą POP-ów. Równie ważne są inne korzyści, które powodują że klienci chcą z nich korzystać. Po pierwsze, bardzo długi czas przewidziany na odbiór przesyłki. Klienci mają 7 dni na jej odbiór. Po drugie, godziny w jakich można to zrobić. W przeważającej większości są to miejsca, w których odbiór paczki jest możliwy w godzinach od 6.00 do 23.00.

Atrybutem POP-ów jest również elastyczna forma rozliczenia przesyłki za pobraniem – kartą lub gotówką. Dodatkową zaletą jest stała temperatura przechowywania paczki, co przy zmiennych warunkach atmosferycznych ma znaczenie, szczególnie gdy przesyłka zawiera produkty wrażliwe na zmianę temperatury, np. kosmetyki.

Poza siecią Lidla, POP-y działają także w innych dużych sieciach handlowych, takich jak Żabka, abc, Biedronka, Kaufland czy Stokrotka, a także salonach prasowych Inmedio oraz stacjach benzynowych Shell i Moya.