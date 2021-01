Według 46 proc. konsumentów jakość gazetki wpływa na podejmowanie decyzji zakupowych (badanie)

Z badania przeprowadzonego wśród internautów wynika, że dla 46% respondentów jakość gazetki ma duży wpływ na to, w jakim sklepie robią zakupy. Dla 34% jest on bardzo duży, a dla 15% – średni. Wyniki zatem pokazują, że konsumenci oczekują informacji i zachęty od sieci handlowych. Ma to związek z olbrzymią podażą, co podkreśla dr Andrzej Maria Faliński, prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego. Zdaniem eksperta, gazetki mają przede wszystkim ułatwić wybór towaru, szczególnie teraz, kiedy podejmowanie decyzji związanych z kanałem zakupowym i sprzedażowym jest zwichrowane.

– Gazetki wciąż są ważnym, ale jednak dodatkowym czynnikiem wpływającym na ostateczny wybór sklepu jako miejsca zakupu. Ich znaczenie dla klienta rośnie wraz z wysoką jakością handlową publikacji oraz atrakcyjnością oferty promocyjnej. Oba czynniki zachęcają potencjalnych klientów do zakupu produktów, których nabycie nawet nie było planowane – dodaje dr Urszula Kłosiewicz-Górecka z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Respondenci wskazywali też, które cechy gazetki zachęcają ich do ponownego zapoznania się z ofertą sklepu. Tu najczęściej wybierano dopasowanie do telefonu wersji online – 64%. Dalej znalazł się podział gazetek pod względem asortymentu – 54%. Potem wymieniono dobrze widoczne ceny produktów – 47%. Jak zauważa Aleksandra Osuch z KANTAR Polska, osoby przeglądające promocje na ekranach smartfonów chcą przede wszystkim w łatwy, szybki i sprawny sposób pozyskiwać informacje. Dlatego ww. kwestie mają kluczowe znaczenie.

Z kolei według dr. Krzysztofa Łuczaka z Grupy BLIX, są to czynniki, które w zasadzie się równoważą. Niewielkie różnice raczej są kwestią indywidualnych oczekiwań. I jak dodaje ekspert, wszyscy bierzemy ww. kwestie pod uwagę w mniejszym lub większym stopniu.

– Polacy coraz częściej korzystają z nowoczesnych technologii. Dopasowanie gazetki do wymogów telefonu jest coraz bardziej istotne, ponieważ umożliwia zapoznanie się z ofertą w dowolnym czasie, nawet podczas przemieszczania się. Staranna, przejrzysta forma prezentacji towarów zapewnia potencjalnemu nabywcy szybkie wyszukanie interesujących go kategorii produktów. Z kolei dobrze widoczne ceny są istotne, ponieważ to one są często głównym kryterium wyboru towaru – zaznacza ekspert z PIE.