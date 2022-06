"Weekend dla zdrowia" w CH Westfield Arkadia

Centrum handlowe Westfield Arkadia zaprasza na „Weekend dla zdrowia” zaplanowany od 10 do 11 czerwca. W piątek, 10 czerwca w godzinach 10:00-15:00 będzie można oddać krew w krwiobusie. Z kolei zarówno w piątek, jak i w sobotę na zainteresowanych będzie czekało stoisko fundacji DKMS oraz serwis rowerowy. W czasie oczekiwania na naprawę roweru, wszyscy chętni będą mogli potrenować na rowerach stacjonarnych od klubu fitness i siłowni ZDROFIT. Każdy pokonany kilometr Westfield Arkadia zamieni na 2 złote przekazane na rzecz Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi – Krewniacy. Event odbędzie się na terenach zielonych przed centrum handlowym w godzinach 12:00-20:00.

– Chcemy szerzyć wiedzę wśród lokalnej społeczności na temat ogromnego znaczenia, jakie ma honorowe krwiodawstwo oraz przeszczep krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi lub szpiku kostnego. Dlatego we współpracy z Klubem Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Dar Serca”, zaplanowaliśmy na ten rok serie zbiórek krwi, a do czerwcowego wydarzenia dołączyła także fundacja DKMS – podkreśla Piotr Brzozowicz, dyrektor centrum handlowego Westfield Arkadia, i dodaje – Wierzę, że organizując takie wydarzenia, przyczyniamy się do rozpowszechniania wiedzy o dostępnych działaniach, które następnie mogą uratować komuś życie. Oddanie krwi i rejestracja w bazie DKMS nie wymagają wcześniejszych zapisów.

W czasie „Weekendu dla zdrowia” będzie można wziąć udział w akcji przygotowanej dla rowerzystów oraz osób lubiących aktywność fizyczną. W piątek i sobotę w godzinach 12:00-20:00 zostanie rozstawiony serwis rowerowy oraz rowery stacjonarne z klubu fitness i siłowni ZDROFIT, która jest jednym z najemców centrum.

Oferta serwisu skierowana jest do członków Westfield Club. Jednak zainteresowane osoby, które nie należą do klubu, będą mogły przystąpić do niego na miejscu, a następnie skorzystać z usługi. Przewidziano wykonanie następujących czynności konserwacyjnych i sprawdzających: regulację hamulców i przerzutek, smarowanie napędu, sprawdzenie ciśnienia w oponach i jego korektę, sprawdzenie połączeń śrubowych czy stanu napędu oraz centrowanie kół. W trakcie oczekiwania klienci będą mogli zrelaksować się na leżakach albo pojeździć na rowerach stacjonarnych.

– Za każdy kilometr przejechany na rowerze stacjonarnym przekażemy 2 złote na Europejską Fundację Honorowego Dawcy Krwi – Krewniacy. To nie wszystko – niespodzianki czekają także na klientów, którzy pokonają co najmniej 2 kilometry z myślą o fundacji. Otrzymają oni prezenty od najemców naszego centrum handlowego, m.in. od New Balance, Love IT Pizza, Smooth The Fruit, Yves Rocher, The Body Shop czy Sali Zabaw Fikołki – mówi Piotr Brzozowicz, dyrektor centrum handlowego Westfield Arkadia.