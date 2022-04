Weekend protestów. Organizatorzy tłumaczą, dlaczego nie odpuszczają Leroy Merlin

„Krzyże z nazwami ukraińskich miejscowości, których mieszkańcy doznali szczególnej brutalności bandytów w rosyjskich mundurach (Bucza, Irpień, Borodianka) oraz cmentarne znicze ustawiliśmy w dwóch rzędach przed wejściem do sklepu” – opisują protesty ich organizatorzy. OBLM podaje też 4 powody, dla których nie zamierza kończyć swoich działań.

Data: 11-04-2022, 18:22

Ogólnopolski Bojkot Leroy Merlin nadal zamierza protestować przed sklepami sieci/fot. Facebook.com/leroy.nachuj

Według ustaleń Ogólnopolskiego Bojkotu Leroy Merlin przez krakowską pikietę przewinęło się 20 – 30 osób: Ukraińców, krakowskich aktywistów. Była też amerykańska załoga Borga, która przypilnowała drugiego wejścia, żeby nikt nie wszedł do marketu bez spotkania z pikietującymi i przejścia przez ustawiony przed sklepem szpaler.

Część osób dziwi się działaniom grupy – dlaczego protestuje ona akurat pod sklepami Leroy Merlin, a nie pod Auchan, Makro czy choćby salonami Cersanitu? OBLM postanowił więc odpowiedzieć na wszystkie pytania internautów i podać główne powody, dla których to akurat francuska sieć DIY stała się obiektem bojkotu i manifestacji. - Dlaczego wybraliśmy Leroy? Powodów jest wiele, to tylko niektóre z nich – tłumaczą działacze.

4 powody, dla których ludzie protestują przed Leroy Merlin

1. Decyzja firmy żeby w momencie gdy konkurencja z powodów etycznych zaczęła wycofywać się z Rosji zacząć planować ekspansję na ten rynek, żeby wykorzystać "okazję".

2. Wyciek wewnętrznej korespondencji (list francuskiego dyrektora do rosyjskich partnerów biznesowych firmy) gdzie firma otwarcie chwali się i cieszy zwiększonymi obrotami w Rosji po wycofaniu się konkurencji.

3. Reakcja firmy na apel ukraińskiego oddziału o wycofanie się w Rosji polegająca na:

a) zablokowaniu dostępu do narzędzi firmowej komunikacji wszystkim 800 pracownikom w Ukrainie. Chodziło o to żeby nie mogli pisać swoich opinii o pozostaniu w Rosji do pracowników w innych krajach, ale przy okazji zostali narażeni przez firmę na śmiertelne niebezpieczeństwo, bo używali tych narzędzi do organizacji swojej ewakuacji ze strefy wojny.

b) włamaniu się firmy na konta społecznościowe swojego ukraińskiego oddziału (uzyskanie do nich dostępu zajęło centrali tydzień starań) i zamknięciu ich.

4. Obecność Leroy Merlin w rosyjskich mediach (już po rozpoczęciu wojny) gdzie chwali się swoimi prężnymi działaniami w Rosji - są wykorzystywani przez Rosję propagandowo jako przykład zachodniej firmy, która w obecnej sytuacji stawia na Rosję. I najwyraźniej nie mają z tym problemu.

„Trudno znaleźć zachodnią, silnie obecną w Polsce firmę która tak mocno stanęła po stronie Rosji co Leroy” – podsumowują przedstawiciele OBLM i zapowiadają już kolejne protesty, które odbędą się po Wielkanocy