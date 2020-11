Węgry ponownie wprowadziły w sklepach godziny tylko dla emerytów

Od poniedziałku do piątku godziny od 9 do 11 będą w sklepach zarezerwowane tylko dla osób powyżej 65. roku życia, podobnie jak godziny od 8 do 10 w weekend. Jeśli jednak osoby starsze chciałyby pójść do sklepu w innych godzinach, będą miały do tego prawo.

"Ze statystyki epidemicznej jasno widać, że najbardziej narażoną grupą wiekową nadal są nasi rodzice i dziadkowie. Trzeba chronić przede wszystkim ich" - oznajmił Orban.

W sumie na Węgrzech wykryto dotąd już prawie 178 tys. zakażeń koronawirusem. 3891 chorych na Covid-19 zmarło.

Wciąż rośnie liczba aktywnych zakażeń, których jest obecnie ponad 130 tys. Opieki szpitalnej wymaga 7481 chorych na Covid-19, przy czym 627 oddycha za pomocą respiratora.

Na Węgrzech obowiązuje godzina policyjna od godz. 20 do 5 rano. Sklepy - z wyjątkiem aptek i stacji benzynowych - mogą być otwarte tylko do godz. 19.

Obowiązuje zakaz zgromadzeń, zaś restauracje mogą przygotowywać posiłki tylko na wynos. Hotele nie mogą przyjmować turystów, a tylko gości przybywających w celach biznesowych lub oświatowych. Nie mogą się odbywać żadne imprezy kulturalne ani jarmarki świąteczne, a wydarzenia sportowe można organizować tylko przy drzwiach zamkniętych.

W wydarzeniach rodzinnych może uczestniczyć najwyżej 10 osób, z wyjątkiem pogrzebów, w których może brać udział najwyżej 50 osób.