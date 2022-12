Z okazji nadchodzących Świąt Westfield Arkadia przygotowała dla dzieci i dorosłych różnorodne wydarzenia.

Westfield Arkadia rusza z lodowiskiem, teatrzykiem i warsztatami, fot. shutterstock

Kraina Wesołych Świąt – świąteczne i zimowe atrakcje w Westfield Arkadia

Z okazji nadchodzących Świąt Westfield Arkadia przygotowała wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. Przed centrum handlowym stanęło 400-metrowe lodowisko, a najbliższe otoczenie ozdobiono specjalnymi dekoracjami i iluminacjami świetlnymi. Z kolei wewnątrz centrum na klientów czeka Kraina Wesołych Świąt z warsztatami, koncertami, teatrzykami dla dzieci oraz możliwością spotkania Świętego Mikołaja. Wszystkie atrakcje ruszyły dziś, 2 grudnia, a lodowisko będzie czynne aż do końca lutego.

Kraina Wesołych Świąt – moc świątecznych atrakcji

Od piątku, 2 grudnia do niedzieli, 11 grudnia na klientów Westfield Arkadia czeka Kraina Wesołych Świąt. W zależności od pory dnia w przestrzeni eventowej odbywają się różne atrakcje. Na wszystkich chętnych czekają m.in. teatrzyki dla dzieci, świąteczne gry i zabawy czy koncerty na żywo. Będzie też możliwość wzięcia udziału w warsztatach, m.in. dekorowania pierników, tworzenia eko ozdób, kartek świątecznych metodą scrapbookingu, kolaży i stoików, a także origami, makram, świec czy wieńców świątecznych na drzwi lub stół.

W wybrane dni w Krainie Wesołych Świąt można spotkać się także ze Świętym Mikołajem oraz zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie. Ponadto w specjalnie przygotowanej skrzynce na listy wszystkie dzieci mogą zostawić swój list skierowany do Świętego Mikołaja, na który każde dziecko otrzyma odpowiedź za pośrednictwem e-maila.

Można także zapakować wybrany, świąteczny podarunek, spersonalizować ekologiczną torbę zakupową, zbudować konstrukcję z klocków czy wziąć udział w zimowej olimpiadzie.

Lodowisko przed wejściem do Westfield Arkadia

Miłośnicy jazdy na łyżwach mogą skorzystać z atrakcji przygotowanej z myślą o całych rodzinach – z lodowiska. Stanęło ono przed wejściem głównym do Westfield Arkadia (od strony fontanny). Jest to lodowisko syntetyczne, więc do przygotowania jego tafli nie są potrzebne ani prąd, ani woda. Można z niego korzystać w każdych warunkach pogodowych, niezależnie od temperatury. Lodowisko ma 400 mkw. i jest czynne codziennie w godzinach 10.00-22.00. Obok niego działa wypożyczalnia łyżew. Lodowisko jest dostępne od 2 grudnia br. do końca lutego 2023 roku.

