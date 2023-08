Tenis stołowy i ziemny, pływanie, koszykówka, piłka nożna czy badminton – podstawy tych sportów dzieci będą mogły poznać w ramach projektu „Sportowe miasteczko Legii” organizowanego przez centrum handlowe Westfield Arkadia. Treningi odbędą się w każdą sobotę sierpnia, a poprowadzą je licencjonowani instruktorzy, na co dzień pracujący w Legia Schools. Udział we wszystkich aktywnościach jest bezpłatny.

Atrakcje zaplanowane w ramach „Sportowego miasteczka Legii" rozpoczną się 5 sierpnia i potrwają przez trzy kolejne soboty do 26 sierpnia.

Sierpień z Legia Schools – aktywności sportowe dla najmłodszych przed Westfield Arkadia

Atrakcje zaplanowane w ramach „Sportowego miasteczka Legii” rozpoczną się 5 sierpnia i potrwają przez trzy kolejne soboty do 26 sierpnia. Treningi będą prowadzone w godzinach 12.00-18.00. W tym czasie na terenie zielonym przed centrum, trenerzy Legia Schools, będą pokazywać dzieciom różne dyscypliny sportowe. Z pewnością każde dziecko znajdzie coś dla siebie, a przy okazji może także odkryje w sobie pasję do nowego sportu.

– W Westfield Arkadia chcemy zapewnić najmłodszym szereg atrakcji w okresie wakacyjnym. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną kwestią w prawidłowym procesie rozwoju dzieci jest ich regularna aktywność fizyczna. Po ubiegłorocznej edycji zajęć z Legia Schools byliśmy zachwyceni tym, jak dzieci chętnie biorą udział w takich wydarzeniach. Odwiedziły nas wtedy setki młodych wielbicieli sportu. Dlatego też, w tym roku ponownie zapraszamy dzieci wraz z ich rodzicami do aktywnego spędzenia czasu przed naszym centrum – mówi Piotr Brzozowicz, dyrektor centrum handlowego Westfield Arkadia.

Aktywny czas pod okiem trenerów z Legia Schools

Zajęcia zostały przygotowane z myślą o dzieciach od 5. do 10. roku życia i będą się odbywać na specjalnie przygotowanych wcześniej boiskach i kortach na terenach zielonych przed Westfield Arkadia według poniższego harmonogramu:

5 sierpnia pod czujnym okiem instruktorów z Legia Swimming Schools i Legia Soccer Schools dzieci będą mogły poznać zasady i style pływania oraz zagrać w piłkę nożną,

12 sierpnia dzieci zagrają w badmintona i piłkę nożną, mogąc liczyć na cenne rady i wskazówki trenerów z Legia Badminton Schools i Legia Soccer Schools,

19 sierpnia chętni poznają podstawowe zasady gry w snookera i zagrają w koszykówkę w ramach szkółek Legia Snooker Schools i Legia Basket Schools,

26 sierpnia najmłodsi będą mogli zagrać w tenisa oraz tenisa stołowego, a nadzorować ich grę i zabawę będą instruktorzy z Legia Tennis Schools i Legia Table Tennis Schools.

Trenerzy z Legia Schools to profesjonaliści w swojej dziedzinie, dlatego też nie należy się obawiać, że zajęcia będą za trudne lub dla niektórych zbyt podstawowe. Instruktorzy w sposób odpowiedni dopasują poziom trudności zajęć do danej grupy, liczby uczestników, ich wieku oraz stopnia zaawansowania w konkretnej dyscyplinie. Westfield Arkadia chce zachęcać najmłodszych do regularnej aktywności na świeżym powietrzu. Dlatego też, podczas zajęć dzieci nauczą się m.in. jak poprawnie przeprowadzać rozgrzewkę wszystkich partii ciała, poznają techniki uderzeń i odbić w konkretnych dyscyplinach, przyswoją zasady „fair play”, a także gry zespołowej. Dodatkowo podczas pierwszych zajęć, 5 sierpnia, będzie można spotkać oficjalną maskotkę Legii – Misia Kazka.

Cykl „Sportowe miasteczko Legii” odbywa się w ramach „Westfield Summer Festival”, podczas którego zaplanowano także inne atrakcje, takie jak m.in. kino letnie, spacery z przewodnikami po okolicznych dzielnicach, zajęcia jogi czy teatr na leżakach. Udział we wszystkich aktywnościach jest bezpłatny i nie obowiązują na nie wcześniejsze zapisy.

