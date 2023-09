Handel

Westfield Days: Westfield Arkadia i Mokotów zapraszaja na przegląd trendów

Najmodniejsze stylizacje na jesień prosto z wybiegu mody, shop-the-look oraz live shopping łączące świat offline i online, a także rozmowa z wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką i artystką wizualną – Bovską, oraz jej recital – to jedne z wielu atrakcji, jakie czekają na klientów, którzy odwiedzą centra handlowe Westfield Arkadia i Westfield Mokotów w pierwszy weekend października. Będzie to doskonała okazja, by odkryć najnowsze trendy i wziąć udział w wyjątkowych aktywnościach.

Wydarzenie Westfield Days odbędzie się we wrześniu i w październiku w 14 centrach Westfield zlokalizowanych w 8 europejskich krajach.; fot. mat. pras,