Wiceminister Semeniuk o otwarciu gastronomii: potrzebna będzie jeszcze chwila cierpliwości

Jak mówiła we wtorek w programie Onet.pl wiceszefowa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Olga Semeniuk, jej resort rekomenduje otwarcie w reżimie sanitarnym galerii handlowych i sprzedaży detalicznej. "Z protokołami, które zostały zaktualizowane (...) w ubiegłym tygodniu" - powiedziała.

Semeniuk podkreśliła, że otwieranie gospodarki jest powiązane z Narodowym Programem Szczepień. "Wydaje się to zasadne, aby potencjalne poluzowania były na tyle bezpieczne, aby nie powodowały gwałtownego wzrostu zakażeń" - zaznaczyła. Zwróciła uwagę, że kumulacja dużej liczby osób w zamkniętych pomieszczeniach może przynieść rezultat w postaci zwiększonego ryzyka transmisji poziomej koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę COVID-19. "Jeśli chodzi o dział gastronomii, to tutaj będzie jeszcze potrzebna chwila cierpliwości" - powiedziała, pytana, czy po 1 lutego ruszą również restauracje.

Semeniuk nie wykluczyła, że zostaną podjęte decyzje dotyczące "być może uwolnienia gospodarczego, bo wszystkim nam zależy na tym, aby gospodarka była jak najmniej pokaleczona" - stwierdziła.

Wiceminister zwróciła uwagę, że oprócz luzowania czy zaostrzania restrykcji "jest jeszcze jeden etap, który możemy wprowadzić, czyli funkcjonowanie gospodarki z protokołami bezpieczeństwa". Przyznała, że nie jest to w pełni otwarta gospodarka. Jednak "do momentu, kiedy nie dojdzie do zwiększenia wydolności operacyjnej Narodowego Programu Szczepień, być może będziemy właśnie żyli z tymi protokołami bezpieczeństwa, których głównym zadaniem jest ochrona zdrowia Polaków".

Z kolei na antenie Radia Plus Semeniuk pytana o wytyczne resortu ws. otwarcia gospodarki wskazała: "Mówimy tutaj o tym, jak galerie handlowe funkcjonowały chociażby w grudniu, kiedy handel, sprzedaż detaliczną uwolniliśmy; mówimy o ograniczeniach co do metrażu i liczby osób przebywających w danym sklepie".

Dodała, że protokoły bezpieczeństwa są też przygotowane dla branży hotelarskiej. "Na stole leżą różne warianty, ale ostateczną decyzję podejmuje premier Mateusz Morawiecki i Rada Epidemiczna" - zastrzegła wiceminister. "Co innego rekomendacja sprzedaży detalicznej i centrów handlowych, gdzie ludzie się przemieszczają (...), a co innego otwarcie bazy noclegowej czy stoków narciarskich. Niemniej jednak nie mówię ostatecznie, jak będzie wyglądał kształt i wariant nowego rozporządzenia, bo to decyzja RM" - stwierdziła.