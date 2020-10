Wiceprezes PIH: czekamy na rozporządzenie ws. limitów klientów w sklepach

"O nowych obostrzeniach przedsiębiorcy dowiadują się z przekazów medialnych: po czwartkowej konferencji prasowej oraz dzisiaj w mediach pojawiły się informacje o nowych ustaleniach dot. limitów klientów w sklepach. W tej chwili to analizujemy i czekamy na rozporządzenie, które zapewne pojawi się późnym wieczorem, jak to się do tej pory zdarzało, a zasady mają obowiązywać od jutrzejszego poranka" - przekazał Ptaszyński.

W czwartek premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski poinformowali o nowych obostrzeniach mających ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce. Nowy reżim dotyczy m.in. działalności gastronomii, sklepów czy transportu publicznego.

Nowym obostrzeniem - dotyczącym tylko czerwonej strefy - są restrykcje w handlu.

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował w piątek na Twitterze, że "limity dotyczące osób w sklepach w strefach czerwonych zostaną uzależnione, podobnie jak wiosną, od powierzchni". "Dla sklepów o powierzchni do 100 m kw. - 5 osób na kasę, dla sklepów powyżej 100 m kw. - 1 osoba na 15 m kw." - napisał na Twitterze rzecznik rządu.

Jak wskazał wiceprezes Polskiej Izby Handlu, "warto żeby rozporządzenia ograniczające działalność handlu pojawiały się z większym wyprzedzeniem".

"Od momentu publikacji aktu prawnego do jego wejścia w życie pozostaje czasem kilkanaście godzin i zazwyczaj są to godziny wieczorne i nocne. To jest bardzo mało czasu do przeanalizowania i wdrożenia w życie nowych przepisów. Czym innym jest usłyszeć o ograniczeniach na konferencji prasowej, a czym innym analiza konkretnego aktu prawnego i dostosowanie działania firmy" - podkreślił Ptaszyński.

Od czwartku obowiązują już godziny dla seniorów, zgodnie z którymi od 10.00 do 12.00 w sklepach zakupy mogą zrobić jedynie osoby powyżej 60. roku życia.

Strefa żółta obecnie to cały kraj, z wyjątkiem powiatów ze strefy czerwonej. Od soboty poszerzy się lista powiatów, które wejdą do strefy czerwonej. Łącznie zakwalifikowało się na nią 152 powiaty, w tym 11 miast wojewódzkich m.in. Warszawa, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń, Chełm, Lublin, Zamość.

Polska Izba Handlu jest branżową izbą gospodarczą handlu detalicznego. Zrzesza około 30 000 sklepów, hurtowni spożywczych i drogeryjnych oraz firmy z otoczenia FMCG, a także firmy usługowe.