Wiceprezes PIH: W handlu nasilają się braki kadrowe (wideo)

- Problemy z brakami kadrowymi towarzyszą handlowi detalicznemu już od dłuższego czasu, a w chwili obecnej problem ten jeszcze bardziej się nasilił. Część osób musi zajmować się chociażby dziećmi, które nie chodzą do szkół i do przedszkoli, więc w tym momencie to pośrednio oddziałuje na dostępność pracowników - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

Wiceprezes PIH dodaje, że w obecnej sytuacji niezmiernie istotne jest, aby nie było prawnych przeszkód z dalszym zatrudnianiem cudzoziemców, ponieważ w niektórych sieciach handlowych cudzoziemcy stanowią nawet powyżej 20 proc. zatrudnionego personelu.

- Dlatego ważne jest, aby zapewnić im możliwość legalnej pracy. Polska Izba Handlu w swoich postulatach do pakietu tarczy antykryzysowej postulowała o takie rozwiązania. Z tego, co wiemy, to rozwiązania związane z przedłużaniem zezwoleń na pracę cudzoziemców znalazły się w tym pakiecie - podkreśla Maciej Ptaszyński.

Więcej w rozmowie wideo.