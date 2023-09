Podczas środowej konferencji prasowej w Lublinie wiceprezes PSL i europoseł Krzysztof Hetman został zapytany o zaprezentowany w środę przez PiS program "Lokalna półka", który zakłada wprowadzenie obowiązku, aby markety w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców.

Gdyby pan Jarosław Kaczyński poszedł chociaż raz do sklepu, to mógłby się przekonać, że w wielu marketach, jak nie w większości, takie lokalne półki już istnieją. Ale oczywiście chciałbym, żeby takich produktów było jeszcze więcej - stwierdził Hetman.

Wiceprezes PSL dopytywał, co rząd PiS zrobił przez ostatnie osiem lat w tej sprawie, kiedy podobne postulaty były formułowane przez środowiska rolnicze.

Teraz, na kilkadziesiąt dni przed wyborami obiecują, a sami doprowadzili do destabilizacji rynku rolnego, do inflacji i wysokich cen w sklepach - kontynuował Krzysztof Hetman, który kandyduje do Sejmu z listy Trzeciej Drogi w okręgu lubelskim.