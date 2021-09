Wiceprezes Żabki na EEC 2021: inwestowanie w ESG buduje wartość firmy

Inwestowanie w ESG buduje długoterminowo wartość firmy, kreuje wartość dla akcjonariuszy czy potencjalnych inwestorów i zdecydowanie warto to robić. - Mamy też już strategię dekarbonizacyjną - mówiła Anna Grabowska, wiceprezes zarządu ds. strategii konsumenckich/EVP Żabka Polska podczas debaty zatytułowanej „ESG” odbywającej się w trakcie EEC 2021.

Autor: Barbara Woźniak

Data: 21-09-2021, 13:31

Debata zatytułowana „ESG” odbywająca się w trakcie EEC 2021 fot. portalspozywczy.pl

Pytana czy inwestowanie w ESG kreuje wartość dla inwestorów i czy warto to robić mówiła:

- Zdecydowanie warto. Jesteśmy przekonani, że inwestowanie w ESG buduje wartość długoterminowo i w oczach inwestorów i w oczach klientów. My jako firma patrząca na długoterminową wartość zaczęliśmy się zmieniać dla klientów np. wszystkie nasze marki własne w butelkach są już w butelkach 100 proc. z recyklingu, wycofaliśmy też reklamówki plastikowe i wieczka. No i czy to jest koszt czy inwestycja? Według mnie jest to inwestycja i patrzę na to jak na inwestycję długoterminową - mówiła Anna Grabowska, wiceprezes.

Żabka Polska ze strategią dekarbonizacyjną

Wskazała też dekarbonizację jako ważny i kosztowny aspekt dla firm.

- Transformacja firmy, jeśli chodzi o dekarbonizację to będzie największa poprzeczka do przeskoczenia z punktu widzenia finansowego oraz organizacyjnego. My zainwestujemy w wiatraki, solary, czy elektromobilność, bo mamy już strategię dekarbonizacyjną i podjęliśmy się bardzo agresywnego zobowiązania, żeby zahamować ocieplenie klimatu poniżej 1,5 stopnia. Żabka jest już zielona z natury i nie musimy przemalowywać loga na zielono - podkreślała Anna Grabowska.

Strategia ESG przedsiębiorstw musi być szeroka, kompleksowa i zintegrowana z działalnością operacyjną. ESG to jest dzisiejsze „must have” dla biznesu.

Co to jest ESG?

ESG to zagadnienie szersze niż CSR. CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, to koncepcja, która jakiś czas temu zagościła w wielu przedsiębiorstwach. Chociaż dotyczy ona zrównoważonego rozwoju, jej działania w obliczu rosnącego kryzysu klimatycznego okazały się niewystarczające, dlatego dzisiaj to pojęcie jest zastępowane szerszym zagadnieniem, jakim jest ESG.

Skrót ESG można rozszyfrować jako ang. environmental, social and corporate governance, czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny. I właśnie na te aspekty powinna zwracać uwagę firma, której zależy nie tylko na klientach, ale również na inwestorach, dla których polityka zrównoważonego rozwoju odgrywa coraz większą rolę.

ESG to obecnie istotny czynnik brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji biznesowych w wielu firmach na całym świecie. Inwestorzy na tej podstawie często wybierają przedsiębiorstwa, które odpowiadają wyznawanym przez nie wartościom.