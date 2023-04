Od wielu lat wykorzystujemy sztuczną inteligencję, która wspiera nasz biznes. Staramy się rozwijać naszą firmę w sposób odpowiedzialny - powiedział Tomasz Blicharski, wiceprezes, Grupa Żabka, dyrektor zarządzający, Żabka Future w trakcie debaty „Technologie, innowacje, digitalizacja ”, która odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.





Wiceprezes Żabki na EEC 2023: Chcemy otworzyć nasze sklepy poza Polską, fot. materiały prasowe

Tomasz Blicharski: trzeba działać w stanie ciągłej zmiany

- Kilka lat temu zaczęliśmy się zastanawiać, jak wyprzedzać trendy i osiągać sukcesy. Stwierdziliśmy, że trzeba działać w stanie permanentnej zmiany i niepewności – mówił Tomasz Blicharski, wiceprezes, Grupa Żabka, dyrektor zarządzający, Żabka Future.

- Zastanawialiśmy się, jak możemy tworzyć dodatkową wartość dla klienta. Zaczęliśmy myśleć o naszej spółce jako o ekosystemie usług, w centrum którego jest klient. Stworzyliśmy serie usług fizycznych i cyfrowych. Stworzyliśmy Żabki Nano, które są fizyczne z dodatkiem komponentu cyfrowego. Mam też aplikację żappka. Powstała również Żabka Future, którą zarządzam - tłumaczył.

- Od wielu lat wykorzystujemy sztuczną inteligencję, która wspiera nasz biznes. Staramy się rozwijać naszą firmę w sposób odpowiedzialny. Tempo zmian przyspiesza, musimy działać jeszcze szybciej i jeszcze sprawniej odpowiadać na zmiany. Technologia ma służyć temu, żeby ryzyko niepowodzenia było jak najmniejsze – podkreślał.

Sklepy autonomiczne to format dodatkowy

- W planach mamy dalszy rozwój podstawowego formatu Żabki. W najbliższym czasie będzie działało jeszcze więcej naszych sklepów niż obecnie. Aby wiedzieć, gdzie nasze placówki mają powstawać, wykorzystujemy do tego sztuczną inteligencję - mówił Tomasz Blicharski.

- Będziemy rozwijać cyfrową część naszego ekosystemu biznesowego. Ponad 30 proc. transakcji w naszych sklepach odbywa się przy wykorzystaniu aplikacji żappka – dodał.

Podkreślił, że sklepy autonomiczne to format dodatkowy, który firma jeszcze testuje. - Otwieramy je w takich miejscach, w których tradycyjne sklepy nie funkcjonowałyby dobrze – m.in. w akademikach, szpitalach, a nawet dużych hipermarketach. Myślimy, aby nie tyko otwierać sklepy w Polsce, ale też poza granicami naszego kraju. Uważam, że ten moment jest już bliżej niż dalej – podsumował Tomasz Blicharski.

Kim jest Tomasz Blicharski?

Tomasz Blicharski pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego Żabka Future od stycznia 2021.

Żabka Future jest ważnym filarem Grupy Żabka, odpowiedzialnym za jej innowacyjność i zarządzanie rozwojem. Tomasz Blicharski skupia wokół siebie zespół ludzi odpowiadający za wyszukiwanie, tworzenie i rozwój całych obszarów biznesowych, które odpowiedzą na wyzwania stawiane branży w przyszłości.

Przed objęciem obecnego stanowiska sprawował jednocześnie dwa stanowiska: Wiceprezesa Zarządu Spółki Żabka Polska ds. Rozwoju (od 2017 roku) oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki Żabka Polska ds. Finansowych (od 2015 roku). Ze Spółką Żabka Polska jest związany od 2011 roku, kiedy jako członek Rady Dyrektorów odpowiadał za nadzorowanie działań spółki.

Posiada szerokie doświadczenie z zakresu bankowości inwestycyjnej oraz finansów zdobyte w Polsce i za granicą. Związany był z międzynarodowymi bankami ABN Amro oraz BNP Paribas, a także koncernem Procter & Gamble. Od 2007 roku sprawował funkcję dyrektora w funduszu Mid Europa Partners, gdzie odpowiadał za inwestycje w Europie Środkowo-Wschodniej (m.in. Norican Group, Polskie Koleje Górskie i Żabka Polska).

Absolwent Stanford University oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Europejski Kongres Gospodarczy 2023

24 kwietnia rozpoczął się w Katowicach XV Europejski Kongres Gospodarczy. W agendzie rozpoczętego w poniedziałek w Katowicach dorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego znalazły się m.in. takie zagadnienia, jak: przyszłość Europy wobec zmian geopolitycznych, zielona transformacja gospodarki, cyfrowa transformacja biznesu, kwestie wokół konfliktu w Ukrainie i jej odbudowy, a także międzynarodowe współprace gospodarcze. Ogółem przewidziano blisko 170 paneli dyskusyjnych.

- Fundamentem kreatywnej gospodarki pozostaje dialog. Szczególnie potrzebny jest on właśnie teraz, w czasach niestabilności. Zachęcam zatem wszystkich państwa do otwartej dyskusji, do wsłuchiwania się w argumenty wszystkich stron, a przede wszystkim w rzeczowy i pragmatyczny głos biznesu - tak często będący po prostu głosem rozsądku - mówił Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP podczas poniedziałkowej ceremonii otwarcia trzydniowego Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Organizowany od 2009 r. Europejski Kongres Gospodarczy należy do największych tego typu spotkań świata biznesu, nauki i polityki w Europie Środkowej. Rekordowa pod względem frekwencji była edycja kongresu w 2019 roku, kiedy w imprezie i wydarzeniach towarzyszących uczestniczyło ponad 15,5 tys. osób.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl