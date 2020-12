Wiceszef MSZ o atakach na polskie sklepy w Holandii: oczekujemy pilnego śledztwa

W środę rano w wyniku eksplozji został uszkodzony polski sklep w Beverwijk pod Amsterdamem. W wybuchu nikt nie ucierpiał. To już trzeci polski sklep w Holandii, w którym doszło do eksplozji w ciągu ostatnich dwóch dni.

Wiceszef MSZ pytany, o to w czwartek w TVP Info powiedział, że od razu, kiedy odnotowano te ataki Polska podjęta działania. "Warto zaznaczyć, że to są sklepy z polskimi produktami, których właścicielami są obcokrajowcy, często Kurdowie, ale nie Polacy. Nie zmienia to jednak faktu, że klientami tych sklepów są polscy obywatele. W tym sensie naszą troską jest, żeby nic złego Polaków w Królestwie Niderlandów nie spotkało" - podkreślił Szynkowski vel Sęk.

Zaznaczył, że od razu została udzielona opieka służby konsularnej. "Tutaj nasze służby konsularne kontrolują sytuację, również są do dyspozycji naszych obywateli na miejscu" - powiedział wiceminister.

Poinformował, że w środę ambasador Królestwa Niderlandów została poinformowana, że Polska wyraża zaniepokojenie tą sytuacją. "Oczekujemy pilnego i szczegółowego śledztwa w tych sprawach, a także oczekujemy zapewnienia bezpieczeństwa polskim obywatelom" - oświadczył Szynkowski vel Sęk.

Wyraził też nadzieję, "że to jest już koniec tej bardzo niepojącej sekwencji tego typu incydentów".