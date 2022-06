Widzowie i aktywiści pytają TVN: czy pieniądze od wspólników Putina wam nie śmierdzą?

Autor: AK

Data: 23-06-2022, 12:09

Po raz kolejny oberwało się prowadzącym program „Szkło kontaktowe” w TVN24. Kolejny widz zadzwonił do stacji z pytaniem, dlaczego ta emituje reklamy Leroy Merlin, skoro na antenie deklaruje wsparcie Ukrainy.

Auchan i Leroy Merlin podpasli wielu klientom z powodu rozwoju biznesów w Rosji mimo wojny/ fot. twitter.com/WojtekKardys

— Dlaczego nie umiecie zrezygnować z reklam tego cholernego Leroy Merlin, tych Francuzów? Proszę mi w tej chwili odpowiedzieć na pytanie! — pytał na antenie pan Andrzej w kwietniu. Wówczas prowadzący program „Szkło kontaktowe” Tomasz Sianecki tłumaczył, że "z pewnych form współpracy, bardzo istotnych TVN zrezygnował”, ale nie ze wszystkich zobowiązań może.

Zdenerwowany widz zadzwonił do "Szkła kontaktowego"

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

We wtorek wieczorek sytuacja się powtórzyła. Kolejna osoba zadzwoniła do studia z pytaniami dotyczącymi reklam Leroy Merlin na antenie TVN.— Państwo się zastanawiacie nad tym, że macie jakieś zobowiązania itd. Dochodzę do wniosku, że Orban też się zastanawia, że ma pewne zobowiązania. Wielkie korporacje zawsze sobie jakoś dadzą radę, a te sankcje to są dla takich maluczkich. Czy pan mógłby to jakoś skomentować? — zapytał poirytowany pan Wojciech.

Tomasz Sianecki zwrócił uwagę, że to już nie pierwsze pytanie na ten temat i że takie decyzje odbywają się „nie na poziomie” prezenterów i dziennikarzy. - Proszę nam uwierzyć, że ani ja, ani pani Katarzyna [współprowadząca program – przyp. red.] nie mamy żadnego wpływu na to, jakie tutaj pokazujemy reklamy. Rozumiem pana rozgoryczenie i łączę się w bólu, ale nie za bardzo wiem, co mam panu powiedzieć — odpowiedział gospodarz „Szkła kontaktowego”.

Do sytuacji odnieśli się przedstawiciele Ogólnopolskiego Bojkotu Leroy Merlin.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować widzowi, który dodzwonił się do "Szkła Kontaktowego" i zwrócił uwagę p raz kolejny, że stacja nadaje reklamy kolaboranckiej firmy Leroy Merlin. TVN chyba nie ma w tej sytuacji wyjścia. Trzeba zlikwidować ten program. Kontakt z widzami na żywo jest zbyt niebezpieczny, bo obnaża hipokryzję stacji. Dlaczego biedny Tomasz Sianecki ma świecić oczami za decyzje na które nie ma żadnego wpływu? - pytali w mediach społecznościowych przedstawiciele OBLM

Media w Polsce i reklamy Leroy Merlin

Jak już pisaliśmy, większość stacji telewizyjnych zanotowała ogromne wzrosty przychodów z reklam Leroy Merlin. Sieć stara się odbudować wizerunek na polskim rynku i na reklamy wydaje ogromne pieniądze.

„Warto przy tej okazji przypomnieć, że sprawa jest znacznie szersza, bo dotyczy wszystkich stacji telewizyjnych w Polsce, komercyjnych rozgłośni radiowych, wielu gazet i portali. I nie chodzi tylko o fakt, że nadają reklamy firm które należałoby bojkotować. Ta moralnie dwuznaczna sytuacja zmusza ich do cenzurowania rzeczywistości i łamania zasad etyki dziennikarskiej. Udają, że nie ma w Polsce protestów w sprawie Leroy Merlin. Mimo że trwają od ponad 3 miesięcy żadna stacja telewizyjna w Polsce ich nie pokazała. Sytuacja TVN jest jednak szczególna. 2 miliony ludzi wzięło w tej czy innej formie udział w obronie stacji kiedy zagrożona była koncesja. Wielu z nich dzisiaj realnie wspiera Ukrainę bojkotując kolaboranckie firmy. Im się należy odpowiedź na proste pytanie. Czy naprawdę pieniądze od wspólników Putina Wam nie śmierdzą?” – pytają przedstawiciele OBLM.

Pod postem jeden z internautów napisał: "Zadałem kiedyś takie pytanie na FB Dzień dobry TVN. Sytuacja była taka, że prowadzący rozmawiali z Ukraińcami o dramacie w ich kraju po czym nastąpiła przerwa reklamowa. A pierwszą reklamą była LM...

Odpowiedzi do dziś nie udzielili...".

Leroy Merlin sponsorem polskiej reprezentacji

Co więcej, Leroy Merlin jest także oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej. Przypomnijmy, że za pozostanie w Rosji i podpisanie kontraktu ze Spartakiem Moskwa Maciej Rybus został usunięty z reprezentacji mimo, że od lat mieszka w Rosji i ma tam rodzinę.