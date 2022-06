Widzowie wściekli na TVN. Czy media powinny zrezygnować z reklam Leroy Merlin i Auchan?

Czy stacje telewizyjne, które deklarują wsparcie dla Ukrainy powinny zrezygnować z reklam sieci Leroy Merlin i Auchan, które wciąż są obecne w Rosji? Z takim pytanie musieli zmierzyć się prowadzący popularnego talk-show stacji TVN24.

— Dlaczego nie umiecie zrezygnować z reklam tego cholernego Leroy Merlin, tych Francuzów? Proszę mi w tej chwili odpowiedzieć na pytanie! — pytał na antenie pan Andrzej w kwietniu. Wówczas prowadzący program „Szkło kontaktowe” Tomasz Sianecki tłumaczył, że "z pewnych form współpracy, bardzo istotnych TVN zrezygnował”, ale nie ze wszystkich zobowiązań może.

We wtorek wieczorek sytuacja się powtórzyła. Kolejna osoba zadzwoniła do studia z pytaniami dotyczącymi reklam Leroy Merlin na antenie TVN.

— Państwo się zastanawiacie nad tym, że macie jakieś zobowiązania itd. Dochodzę do wniosku, że Orban też się zastanawia, że ma pewne zobowiązania. Wielkie korporacje zawsze sobie jakoś dadzą radę, a te sankcje to są dla takich maluczkich. Czy pan mógłby to jakoś skomentować? — zapytał poirytowany pan Wojciech.