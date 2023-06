Jak wynika z raportu firmy JLL, całkowita budowana powierzchnia handlowa w Polsce wynosiła na koniec I kwartału 387 tys. mkw., z czego 69 proc. stanowiły parki handlowe. Prawie 94 tys. mkw. powstawało natomiast w ramach centrów handlowych.

Przybywa powierzchni handlowej w Polsce; fot. unsplash.com / Alexandru Tugui

Wyzwania rynku handlowego w Polsce

"Polski rynek handlowy notuje kolejne wzrosty mimo nowych nieprzewidzianych wyzwań pojawiających się w ostatnich latach. Wymagające warunki rynkowe utrzymały się w pierwszych miesiącach 2023 r., jednak w perspektywie krótko i średnioterminowej przewidywana jest poprawa wybranych wskaźników" - napisano.

Parki handlowe na podium

W pierwszym kwartale 2023 r., podobnie jak w poprzednich trzech latach, najpopularniejszym segmentem były parki handlowe. W pierwszych trzech miesiącach br. nowa podaż w ramach tego formatu osiągnęła blisko 67 tys. mkw. i stanowiła 65 proc. całkowitego wyniku sektora handlowego w tym okresie.



"Na początku tego roku nowe parki handlowe powstawały zarówno w średnich miastach, małych miejscowościach, jak i największych aglomeracjach w całej Polsce. W centrum zainteresowania deweloperów znalazły się miasta poniżej 50 tys. mieszkańców, gdzie w I kw. w ramach pięciu projektów dostarczono prawie 40 tys. mkw. nowej powierzchni handlowej. W sumie, w ramach wszystkich segmentów na krajowym rynku w pierwszych trzech miesiącach tego roku przybyło ponad 103 tys. mkw." - napisano.

Nowe centra handlowe

"W I kw. 2023 r. podaż centrów handlowych zasiliły dwa nowe otwarcia w Warszawie – uruchomiony ponownie po przebudowie Fort Wola o powierzchni 22 tys. mkw. GLA (Gross Leasable Area - Całkowita powierzchnia najmu - przy. PAP Biznes) i rozbudowa galerii Atrium Promenada obejmująca 12 600 mkw. GLA (łącznie obiekt oferuje 63 tys. mkw. GLA). Z drugiej strony obserwujemy również projekty wycofywane z rynku, co obrazuje zachodzące zmiany w sektorze. Jednym z ostatnich przykładów są Arkady Wrocławskie, których zamknięcie planowane jest do końca 2024 r. W tym przypadku, najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada konwersję w budynek mieszkalny lub biurowy" – powiedziała cytowana w komunikacie prasowym Dagmara Filipiak, Retail Agency Lead JLL.

Ekspansja dyskontów

"Na ekspansję stawiają przede wszystkim dynamicznie rozwijające się dyskonty. Jednym z przykładów jest Dealz, który niedawno zapowiedział plany podwojenia liczby sklepów w Polsce, osiągając 340 lokali na koniec 2023 r. Innym przykładem jest sieć Woolworth, która otworzyła pierwszy sklep w maju 2023 r." – powiedział cytowany w komunikacie prasowym Maciej Kotowski, Director Research & Consulting, JLL.

Jak wskazano, równie dynamiczną ekspansję planują także sieci spożywcze jak Netto czy Dino, które stale powiększają swoją obecność na polskiej mapie handlowej. Ponadto, wybrane sieci rozważają wprowadzenie oferty e-commerce, czego przykładem jest Aldi. Z drugiej strony, czołowi gracze jak Biedronka, kontynuują rozwój małych formatów dedykowanych wygodnym codziennym zakupom, co obrazuje potencjał jaki firmy widzą w projektach typu convenience. Jeden z czołowych reprezentantów tego segmentu, Żabka, również kontynuuje dynamiczny rozwój, wprowadzając nowe formaty jak np. automatyczne sklepy samoobsługowe (Nano) czy koncept drive-thru (Żabka Drive).

Wolumen inwestycyjny nieruchomości handlowych w I kwartale

"Całkowity wolumen inwestycyjny nieruchomości handlowych osiągnął w I kwartale br. ok.134 mln. euro, co odpowiadało 20 proc. wyniku z analogicznego okresu w poprzednim roku. Należy jednak zauważyć, że rezultaty obserwowane rok temu były napędzone w dużej mierze przez transakcje joint venture zrealizowane przez EPP. Dotyczyły one 20 centrów handlowych, 2 parków i 3 projektów biurowych o łącznej wartości ok. 600 mln. euro. W I kwartale 2023 r. na rynku handlowym odnotowano 8 transakcji, które dotyczyły 11 obiektów" – dodał Maciej Kotowski.



Pozostała część wolumenu inwestycyjnego z I kw. 2023 r. dotyczyła parków handlowych oraz segmentu convenience. Castelake i Invel Real Estate sprzedali JWG Invest portfolio czterech projektów convenience o łącznej powierzchni 15tys. mkw. GLA (Stara Cegielnia w Szczecinie, Galeria Kosmos w Koszalinie, OK Centrum w Strzegomiu i OK Centrum w Wałbrzychu). Łączna cena zakupu to ok. 10 mln. euro.

