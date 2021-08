Większość Polaków częściej kupuje towary w promocyjnych cenach

Pandemia zmusiła wielu Polaków do szukania oszczędności: ponad połowa ankietowanych (57%), przyznała, że w ciągu ostatniego roku częściej niż poprzednio kupowali towary w promocyjnej cenie - wynika z ankiety Picodi.com.

Polacy uwielbiają promocje i przeceny/ fot. shutterstock

Są produkty, na które Polacy są gotowi poczekać, aż będą w promocji, zamiast kupować je w standardowej cenie. Są to przede wszystkim odzież i obuwie (76%), produkty RTV i AGD czy usługi związane z wakacjami i odpoczynkiem (74% każde), wyposażenie domu czy artykuły sportowe (po 69%).

Z drugiej strony, są też kategorie produktów, na które Polacy nie chcą lub nie mogą czekać i kupują je nie zważając na promocje. Wśród nich jest jedzenie na dowóz (77% Polaków nie zaczeka na pojawienie się promocji), leki (74%), żywność (63%), artykuły dla zwierząt (58%), czy artykuły dla dzieci (55%).

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dlaczego polscy konsumenci kupują promocje?

Wśród zapytanych kobiet i mężczyzn najczęstszą odpowiedzią było stwierdzenie, że dzięki zniżkom można sporo zaoszczędzić. Natomiast prawie połowa ankietowanych uważa, że ceny początkowe są zawyżone, dlatego sięgają po produkty w promocyjnych cenach. Trzecią co do popularności odpowiedzią było zdanie, że zniżki zachęcają do zaznajomienia się z marką lub produktem.

25% kobiet i 35% mężczyzn nie kupuje na promocjach, ponieważ uważają, że produkty dobrej jakości z reguły są warte swojej standardowej ceny. 14% kobiet i 15% mężczyzn ignoruje wyprzedaże, bo po prostu nigdy nie martwią się o ceny. 7% kobiet uważa, że przecenione produkty są gorszej jakości lub nieaktualne, choć u mężczyzn ta opinia jest popularna aż wśród 14% ankietowanych.

Zdarza się jednak, że Polacy kupują na promocji produkty, których potem nie zużywają. Top 5 kategorii produktów, które najczęściej idą nieużywane do kosza lub pozostają na półkach to: produkty spożywcze, odzież, kosmetyki i perfumy, akcesoria sportowe, książki.

Więcej czytaj na www.dlahandlu.pl.