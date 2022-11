W prawie dwóch trzecich przebadanych w Rybniku sklepów i lokali, obsługa była gotowa sprzedać alkohol osobom wyglądającym na niepełnoletnie bez sprawdzenia dowodu osobistego. Prośbą o pokazanie dowodu zakończyła się tylko co trzecia próba zakupu piwa - wynika z przeprowadzonych w tym mieście badań.

Większość sklepów chciało sprzedać alkohol bez sprawdzenia wieku /fot. PTWP

Badanie sprzedaży alkoholu nieletnim

Realizatorem zleconego przez rybnicki samorząd badania było Ogólnopolskie Stowarzyszenie RoPSAN - Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim, od wielu lat prowadzące lokalne kampanie profilaktyczno-interwencyjne na rzecz ograniczania dostępności alkoholu i papierosów dla niepełnoletniej młodzieży.

Badania, których wyniki udostępnił w ostatnim czasie rybnicki samorząd, przeprowadzono metodą "tajemniczego klienta" w połowie września tego roku. Audytorzy - w tym jeden wyglądający na nieletniego - odwiedzili w sumie 31 miejsc prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych: 20 super- i hipermarketów oraz 11 w popularnych wśród młodzieży pubów, klubów, kawiarni i pizzerii.

Młody audytor, który wyglądał na nieletniego

W każdym badanym punkcie sprzedaży pojawił się "młody audytor" wyglądający na osobę niepełnoletnią, który próbował kupić dwa piwa - w połowie przypadków był to chłopak, w połowie - dziewczyna.

Za każdym razem w badaniu uczestniczył również drugi +dorosły audytor+, którego zadaniem było zwrócenie uwagi sprzedawcy, gdy ten bez sprawdzenia dowodu osobistego lub innego dokumentu, podawał zamówione piwo osobie wyglądającej na niepełnoletnią - wyjaśnił przewodniczący zarządu głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia RoPSAN Bogusław Prajsner.

Istotnym elementem badania było sprawdzenie reakcji sprzedawców na interwencję osoby dorosłej, a także monitorowanie zachowań innych dorosłych świadków próby zakupu alkoholu, podejmowanej przez osobę niepełnoletnią.

Dobry wynik super- i hipermarketów

Okazało się, że ponad połowa kasjerów pracujących w rybnickich super- i hipermarketach (55 proc.) zażądała okazania dowodu osobistego od "młodych audytorów" chcących kupić alkohol i odmówiła im sprzedaży piwa, gdy nie pokazali takiego dokumentu. To wynik o ponad 20 proc. lepszy niż w badaniu z zeszłego roku, gdy jedynie trzecia część kasjerów zachowała się odpowiedzialnie.

Niepokój realizatorów badania wzbudziła łatwość zakupu alkoholu przez nastolatków w rybnickich lokalach gastronomicznych - tu w każdym przypadku "młodym audytorom" udało się kupić alkohol.

Co ważne - badania potwierdziły celowość interwencji innych osób w związku z gotowością sprzedawców do sprzedaży piwa osobom wyglądającym na niepełnoletnie. "We wszystkich sytuacjach taka interwencja okazała się skuteczna - sprzedawca ostatecznie anulował sprzedaż alkoholu. Ani jedna interwencja nie została zlekceważona przez personel marketu lub lokalu" - czytamy w rybnickim raporcie.

Ogólny wynik tegorocznego badania był 8 proc. lepszy niż przed rokiem, kiedy prawie trzy czwarte sprzedawców bez sprawdzenia dowodu osobistego chciało sprzedać piwo audytorom wyglądającym na osoby niepełnoletnie.

Postanie kampania profilaktyczno-interwencyjna

Wyniki badania będą podstawą kampanii profilaktyczno-interwencyjnej na rzecz odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu w Rybniku. Kluczowymi partnerami stowarzyszenia są w tym zakresie Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku oraz Rybnicka Rada Kobiet.

W ramach akcji wysłano listy interwencyjne do podmiotów, których pracownicy byli gotowi sprzedać alkohol osobom wyglądającym na niepełnoletnie bez sprawdzenia dowodu osobistego. Zorganizowano też spotkania realizatorów kampanii z menedżerami nierzetelnych placówek. Rybniccy samorządowcy podkreślają, że kampania nie jest skierowana przeciwko właścicielom lub menedżerom lokali i marketów - placówki te mają być partnerami władz miasta w działaniach na rzecz zmniejszenia dostępności alkoholu dla niepełnoletniej młodzieży.

Odpowiedzialna sprzedaż alkoholu w lokalach gastronomicznych nabiera teraz szczególnego znaczenia, ponieważ niebawem lokale zapewne wypełnią się setkami kibiców reprezentacji Polski - także uczniów i nastolatków - którzy będą oglądali transmisje z piłkarskich mistrzostw świata w Katarze - czytamy w informacji rybnickiego magistratu.

Rybniccy samorządowcy zapowiadają kolejną edycję badań metodą "tajemniczego klienta".

